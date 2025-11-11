ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Kson慶生粉絲會「全穿黑西裝」　寬肩蛋糕網笑翻：黑道大姐聚會

記者黃冠瑋／綜合報導

隸屬於Vshojo旗下VTuber「總長Kson」一直以來以趣味互動的直播效果，擄獲不少台灣粉絲，先前也由於害怕乖乖再度成為粉絲間話題。如今日前Kson舉辦了粉絲專屬的屋形船慶生活動，其中粉絲們皆身穿黑西裝，再加上Kson本人身著黑色和服，搭配寬肩迷因蛋糕，讓不少網友戲稱，根本是黑道大姊頭聚會。

▼總長Kson慶生粉絲會如同黑道聚會。（圖／翻攝自X／@ksonmng）

▲▼總長Kson慶生粉絲會如同黑道聚會。（圖／翻攝自X／@ksonmng）

VTuber「總長Kson」在官方設定上，由於本人非常喜歡極黑道相關的風格，特別是《人中之龍》系列遊戲，因此起初本人在出道時，就給予角色身高設在189.3公分，以及出現生日8月93日（11月1日），原因是「893」日文訓讀，唸起來與極道「ヤクザ」一樣，所以時常也會在直播上看到本人對於極道的熱愛。

對此，Kson日前迎來她的今年生日，並舉辦此次慶生活動「kson屋形船FANEVENT」，雖說此次活動資訊並沒有完整公開，但在後續Kson有表達只有Fanbox和相關會員才能收到的通知，地點則是在東京某屋形船舉辦。根據Kson以及經紀人所透露的活動照，粉絲皆身穿黑色西裝，有的人還有搭配黑色墨鏡、大背頭、假刺青緊身衣等相關黑道元素，再加上Kson本人換上黑色和服與粉絲互動，讓現場充滿濃濃的黑道聚會，可見關於參與上，活動有要求身著黑道風格相關服飾，也大大體現Kson多麼熱愛。

此外，值得一提的是在Kson手上竟出現了寬肩迷因蛋糕，如果有時常在追隨Kson的粉絲會知道，該迷因是出自2023年時《人中之龍》官方甄選酒店小姐活動，由於Kson的肩膀明顯比其他人還要寬，讓不少粉絲拿來多次二創，並且本人對於這樣玩笑也非常喜愛，因而笑翻不少網友。

關鍵字：VTuberKson

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

推薦閱讀

Kson慶生粉絲會「全穿黑西裝」　寬肩蛋糕網笑翻：黑道大姐聚會

《GTA 6》延半年成本恐多5億美元　執行長強調「從未後悔」

T1終局語音曝光！多蘭中路大失誤「臉色驟變」　Faker溫柔安慰暖炸

《青春豬頭》首部短篇集！泳裝麻衣婆力滿分　特裝版動漫節首賣

《寶可夢》雙版本傳統理由曝光　任天堂宮本茂揭：玩笑成就經典

日政府豪擲資金推廣動漫遊戲！目標全球20兆日圓「不干涉創作」

《寶可夢》卡牌被送上太空！極端天氣考驗...返地球仍滿分評級

《英雄聯盟》總決賽破673萬觀看！歷史第二收視...見證T1三連霸

《鬼滅之刃》快閃店降臨高雄！經典無限城戰役、感人場景大集合

《ARC Raiders》遇掛失裝即補償　玩家大讚郵件歸還：有夠暖心

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

T1終局語音曝光！

Steam出包開發10年遊戲首周只賣500套

《GTA 6》延半年成本恐多5億美元

《寶可夢》卡牌被送上太空

美零售商祭《寶可夢》卡牌限購令

《寶可夢》雙版本傳統理由曝光

T1新冠軍造型選手開投票問粉絲

Kson慶生粉絲會「全穿黑西裝」

玩家盜錄遭任天堂開告判賠53萬

T1三連冠再創《英雄聯盟》歷史

最新新聞

Kson慶生粉絲會「全穿黑西裝」

《GTA 6》延半年成本恐多5億美元

T1終局語音曝光！

《青春豬頭》首部短篇集登場

《寶可夢》雙版本傳統理由曝光

日政府大推動漫遊戲、目標20兆日圓

《寶可夢》卡牌被送上太空

《英雄聯盟》總決賽破673萬觀看

《鬼滅之刃》快閃店降臨高雄

《ARC Raiders》遇掛失裝即補償

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366