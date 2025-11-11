Kson慶生粉絲會「全穿黑西裝」　寬肩蛋糕網笑翻：黑道大姐聚會

記者黃冠瑋／綜合報導

隸屬於Vshojo旗下VTuber「總長Kson」一直以來以趣味互動的直播效果，擄獲不少台灣粉絲，先前也由於害怕乖乖再度成為粉絲間話題。如今日前Kson舉辦了粉絲專屬的屋形船慶生活動，其中粉絲們皆身穿黑西裝，再加上Kson本人身著黑色和服，搭配寬肩迷因蛋糕，讓不少網友戲稱，根本是黑道大姊頭聚會。

▼總長Kson慶生粉絲會如同黑道聚會。（圖／翻攝自X／@ksonmng）

VTuber「總長Kson」在官方設定上，由於本人非常喜歡極黑道相關的風格，特別是《人中之龍》系列遊戲，因此起初本人在出道時，就給予角色身高設在189.3公分，以及出現生日8月93日（11月1日），原因是「893」日文訓讀，唸起來與極道「ヤクザ」一樣，所以時常也會在直播上看到本人對於極道的熱愛。

對此，Kson日前迎來她的今年生日，並舉辦此次慶生活動「kson屋形船FANEVENT」，雖說此次活動資訊並沒有完整公開，但在後續Kson有表達只有Fanbox和相關會員才能收到的通知，地點則是在東京某屋形船舉辦。根據Kson以及經紀人所透露的活動照，粉絲皆身穿黑色西裝，有的人還有搭配黑色墨鏡、大背頭、假刺青緊身衣等相關黑道元素，再加上Kson本人換上黑色和服與粉絲互動，讓現場充滿濃濃的黑道聚會，可見關於參與上，活動有要求身著黑道風格相關服飾，也大大體現Kson多麼熱愛。

此外，值得一提的是在Kson手上竟出現了寬肩迷因蛋糕，如果有時常在追隨Kson的粉絲會知道，該迷因是出自2023年時《人中之龍》官方甄選酒店小姐活動，由於Kson的肩膀明顯比其他人還要寬，讓不少粉絲拿來多次二創，並且本人對於這樣玩笑也非常喜愛，因而笑翻不少網友。