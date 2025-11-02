ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

瑪利歐超紅目標走向100周年？任天堂團隊點核心「持續進化」

記者楊智仁／綜合報導

任天堂的原班製作團隊日前在《Nintendo Museum Book》40 周年特刊中談及《超級瑪利歐》的未來展望，強調若要讓這位紅帽水管工在 2085 年百周年時仍受歡迎，系列必須不斷隨科技進化，同時保留「遊戲互動」的核心精神。

▼《瑪利歐》將持續進化。（圖／翻攝自@ToonHive）▲▼《瑪利歐》40週年，製作喊話續寫百年傳奇。（圖／翻攝自X／@ToonHive）

創始成員包括宮本茂、手塚卓志、近藤浩治與 SRD 社長中郷俊彦，手塚指出「如果瑪利歐能在一百年後依然存在，那將是奇蹟，遊戲的本質在於好玩，若玩家失去興趣它就會消失。不同時代有不同樂趣，瑪利歐動作與玩法也會隨之改變，關鍵是如何讓人持續覺得有趣。」他並提到，隨著遊戲玩家跨越世代，任天堂希望讓「三代人甚至更多」都能共同遊玩，「若家人能一起體驗瑪利歐的樂趣，那就是最大的幸福」。

宮本茂則表示，雖然《瑪利歐》已拓展至電影等媒體，但「互動性」始終是品牌的靈魂，「瑪利歐會持續隨數位技術演化，即使進軍電影領域我們也會保持遊戲互動的本質，只要不忘記『奔跑與跳躍』這個核心，瑪利歐就能長久存在。」他補充，任天堂將持續嘗試新技術，讓樂趣像堆雪人般不斷擴展「若新技術能讓遊戲更有趣，我們就會採用它。」

明年將滿 65 歲的音樂總監近藤浩治表示，希望繼續為瑪利歐創作音樂，中郷俊彦則說「我不知道一百年後會變成什麼樣，但我會持續創造能直覺傳達樂趣的程式。」任天堂表示，博物館與系列紀念活動不僅是回顧過去，也象徵著《超級瑪利歐》將邁向新世代，持續奔跑、跳躍，迎向下一個百年傳奇。

關鍵字：瑪利歐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【抓詐變幫詐】調查官淪詐團取簿手！ 賺4900貼補家用...遭停職當客服

推薦閱讀

亞馬遜裁員震盪！《美洲新世界》四年慘痛停更　14000人面臨失業

破千萬銷量《晨曦公主》將完結！16年中華奇幻冒險劃句點

美政府用《最後一戰》宣揚移民取締　開發元老斥責：手法太過分

任天堂新專利遭駁回「缺乏創造性」...《幻獸帕魯》訴訟恐有變數

《鏈鋸人 蕾潔篇》全球總收入破億　製作成本曝光大賺錢

瑪利歐超紅目標走向100周年？任天堂團隊點核心「持續進化」

Xbox執行長淺談團隊重要性　承認微軟沒保護好「冒險創意人才」

網玩《寶可夢傳說Z-A》被皮卡丘電爆　逃跑到一半天降十萬伏特

《戰地風雲：禁區衝突》「大逃殺」傳災情　五萬玩家擠爆伺服器

服務型遊戲策略泡沫化？　前索尼高層呼籲：多數人想賺錢不可能

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

網玩《寶可夢傳說Z-A》被皮卡丘電爆

《戰地風雲RedSec》大逃殺傳災情

服務型遊戲策略泡沫化？

《集合吧！動物森友會》再戰十年

黃仁勳活動突喊「Faker！」

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

《鏈鋸人 蕾潔篇》全球總收入破億

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」

任天堂團隊強調瑪利歐「持續進化」

任天堂新專利遭駁回「缺乏創造性」

最新新聞

《美洲新世界》四年慘痛停更

破千萬銷量《晨曦公主》12月完結

美政府用《最後一戰》宣移民取締

任天堂新專利遭駁回「缺乏創造性」

《鏈鋸人 蕾潔篇》全球總收入破億

任天堂團隊強調瑪利歐「持續進化」

Xbox執行長淺談團隊重要性

網玩《寶可夢傳說Z-A》被皮卡丘電爆

《戰地風雲RedSec》大逃殺傳災情

服務型遊戲策略泡沫化？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366