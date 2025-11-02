瑪利歐超紅目標走向100周年？任天堂團隊點核心「持續進化」

記者楊智仁／綜合報導

任天堂的原班製作團隊日前在《Nintendo Museum Book》40 周年特刊中談及《超級瑪利歐》的未來展望，強調若要讓這位紅帽水管工在 2085 年百周年時仍受歡迎，系列必須不斷隨科技進化，同時保留「遊戲互動」的核心精神。

創始成員包括宮本茂、手塚卓志、近藤浩治與 SRD 社長中郷俊彦，手塚指出「如果瑪利歐能在一百年後依然存在，那將是奇蹟，遊戲的本質在於好玩，若玩家失去興趣它就會消失。不同時代有不同樂趣，瑪利歐動作與玩法也會隨之改變，關鍵是如何讓人持續覺得有趣。」他並提到，隨著遊戲玩家跨越世代，任天堂希望讓「三代人甚至更多」都能共同遊玩，「若家人能一起體驗瑪利歐的樂趣，那就是最大的幸福」。

宮本茂則表示，雖然《瑪利歐》已拓展至電影等媒體，但「互動性」始終是品牌的靈魂，「瑪利歐會持續隨數位技術演化，即使進軍電影領域我們也會保持遊戲互動的本質，只要不忘記『奔跑與跳躍』這個核心，瑪利歐就能長久存在。」他補充，任天堂將持續嘗試新技術，讓樂趣像堆雪人般不斷擴展「若新技術能讓遊戲更有趣，我們就會採用它。」

明年將滿 65 歲的音樂總監近藤浩治表示，希望繼續為瑪利歐創作音樂，中郷俊彦則說「我不知道一百年後會變成什麼樣，但我會持續創造能直覺傳達樂趣的程式。」任天堂表示，博物館與系列紀念活動不僅是回顧過去，也象徵著《超級瑪利歐》將邁向新世代，持續奔跑、跳躍，迎向下一個百年傳奇。