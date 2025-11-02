網玩《寶可夢傳說Z-A》被皮卡丘電爆　逃跑到一半天降十萬伏特

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》自發表以來備受矚目，全球上市首周就賣破 580 萬套，不少玩家分享遊戲中的爆笑與慘烈體驗，其中，一段遭皮卡丘「電爆」的影片在推特上突破 340 萬次觀看引發熱議。

▼《寶可夢傳說Z-A》。（圖／翻攝自@Karasu_Agent推特）

早在 2022 年 1 月寶可夢公司推出《寶可夢傳說 阿爾宙斯》，以動作導向的即時捕捉玩法大受歡迎，《寶可夢傳說 Z-A》延續並強化了這種動作式冒險風格，同時讓玩家重返「密阿雷市」。這次影片主角是推特用戶 アゲント，他在冒險途中於屋頂上與一隻野生皮卡丘四目相交，沒想到這隻皮卡丘等級高達 41 級。

當 アゲント 試圖從屋頂逃跑，趕緊下到地面躲避攻擊，沒想到皮卡丘竟從天而降施放「十萬伏特」，閃電直擊主角當場倒地，畫面陷入一片漆黑。這段場面讓網友直呼，「這根本狙擊手吧」、「這遊戲也太殘酷了」、「這讓人更佩服小智能撐那麼久」、「該喊一句『好討厭的感覺』」。