ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

網玩《寶可夢傳說Z-A》被皮卡丘電爆　逃跑到一半天降十萬伏特

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》自發表以來備受矚目，全球上市首周就賣破 580 萬套，不少玩家分享遊戲中的爆笑與慘烈體驗，其中，一段遭皮卡丘「電爆」的影片在推特上突破 340 萬次觀看引發熱議。

▼《寶可夢傳說Z-A》。（圖／翻攝自@Karasu_Agent推特）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

早在 2022 年 1 月寶可夢公司推出《寶可夢傳說 阿爾宙斯》，以動作導向的即時捕捉玩法大受歡迎，《寶可夢傳說 Z-A》延續並強化了這種動作式冒險風格，同時讓玩家重返「密阿雷市」。這次影片主角是推特用戶 アゲント，他在冒險途中於屋頂上與一隻野生皮卡丘四目相交，沒想到這隻皮卡丘等級高達 41 級。

當 アゲント 試圖從屋頂逃跑，趕緊下到地面躲避攻擊，沒想到皮卡丘竟從天而降施放「十萬伏特」，閃電直擊主角當場倒地，畫面陷入一片漆黑。這段場面讓網友直呼，「這根本狙擊手吧」、「這遊戲也太殘酷了」、「這讓人更佩服小智能撐那麼久」、「該喊一句『好討厭的感覺』」。

關鍵字：寶可夢傳說Z-A

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

推薦閱讀

Xbox執行長淺談團隊重要性　承認微軟沒保護好「冒險創意人才」

網玩《寶可夢傳說Z-A》被皮卡丘電爆　逃跑到一半天降十萬伏特

《戰地風雲：禁區衝突》「大逃殺」傳災情　五萬玩家擠爆伺服器

服務型遊戲策略泡沫化？　前索尼高層呼籲：多數人想賺錢不可能

《集合吧！動物森友會》再戰十年？3.0大型更新、NS2版本2026登場

《P.T.》恐怖氛圍被當教材　日本英文老師激勵學生勇敢說出來

黃仁勳活動突喊「Faker！」　網友重複看3遍嚇傻：這不是AI

比手速！新聞雲14周年慶　超過600份購物金限時搶！

媲美異塵餘生！《天外世界2》解禁開84分　外媒盛讚：RPG巔峰

索尼取消《戰神》新作圖意外洩露　神廟石柱網傳未來前往埃及

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

網玩《寶可夢傳說Z-A》被皮卡丘電爆

《戰地風雲RedSec》大逃殺傳災情

服務型遊戲策略泡沫化？

《集合吧！動物森友會》再戰十年

黃仁勳活動突喊「Faker！」

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

美百萬實況主再爆曾遭前男友虐待

《沉默之丘f》雛子本尊破百萬看

大宇「不再做恐怖遊戲」

最新新聞

Xbox執行長淺談團隊重要性

網玩《寶可夢傳說Z-A》被皮卡丘電爆

《戰地風雲RedSec》大逃殺傳災情

服務型遊戲策略泡沫化？

《集合吧！動物森友會》再戰十年

《P.T.》恐怖氛圍被當教材

黃仁勳活動突喊「Faker！」

比手速！超過600份購物金限時搶

《天外世界2》解禁開84分

索尼取消《戰神》新作圖意外洩露

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366