黃仁勳活動突喊「Faker！」　網友重複看3遍嚇傻：這不是AI

記者蘇晟彥／綜合報導

NVIDIA 30日在韓國舉辦GeForce Gamer Festival 慶祝 GeForce 在韓國 25 年以來的創新歷程，期間邀請到黃仁勳到場助陣。而在Geforce在韓國上市25周年的環節中，台上卻出現正在韓國傳奇電競選手李相赫（Faker）身影，以影片的方式祝賀，更讓黃仁勳在底下激動大喊「Faker!!!!!」，讓不少粉絲嚇到直說，「我以為又是AI影片，沒想到不是。」

NVIDIA 於 2025 年 10 月 30 日在首爾 COEX 舉辦 GeForce Gamer Festival，慶祝 GeForce 在韓國 25 週年的創新歷程。此次盛會匯集最新的 GeForce RTX 技術、年度最熱門的 PC 遊戲、獨家好禮、電競表演賽、現場演出及特別嘉賓等精采內容。

全球首款 GPU GeForce 256 於 2000 年在韓國上市。在隨後的 25 年間，韓國玩家已累計購買超過 5,000 萬張 GeForce 顯示卡。其中，韓國民眾十分熱衷電競，李相赫（Faker）更是聞名世界的電競選手，但活動當天他正在《英雄聯盟》世界賽奮鬥，無法親自到場祝賀，因此透過祝賀影片表示，「自己雖然無法親自到場，但希望T1、NVIDIA未來都能順利成功」

而聽完李相赫一席話，黃仁勳更是直接大喊一聲「Faker」炒熱現場氣氛，但不少網友看到影片就開玩笑說，「黃仁勳開始大喊Faker名字！咦？這不是AI是現實嗎？」、「李哥的魅力黃仁勳也佩服」、「李哥幫NV賣出多少顯卡，大喊一聲不過分吧！」

在 GeForce 體驗區探索來自合作夥伴的 RTX 技術

NVIDIA 聚焦韓國玩家的熱情與產業創新，並慶祝過去 25 年來與在地合作夥伴的緊密合作。參展夥伴包括：華碩、七彩虹、技嘉、微星、同德、PCPartner。

在 GeForce 體驗區中，現場觀眾可探索合作夥伴展位與演示區，體驗最新的 GeForce RTX 技術如何革新遊戲與創作方式。