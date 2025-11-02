ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

亞馬遜裁員震盪！《美洲新世界》四年慘痛停更　14000人面臨失業

記者黃冠瑋／綜合報導

美國電商巨擘亞馬遜近日展開大規模裁員行動，就連遊戲部也難逃倖免，包含旗下 Twitch、遊戲工作室等都受到波及，預計將裁撤1.4萬人。其中Amazon Games就遺憾宣布，開服四年的MMORPG《美洲新世界》將停止未來更新，伺服器將會營運至2026年底，承諾玩家未來關服會提前通知。

▼《美洲新世界：永恆》停止更新。（圖／翻攝自《美洲新世界：永恆》官網）

▲▼《美洲新世界：永恆》停止更新。（圖／翻攝自《美洲新世界：永恆》官網）

根據官方公告顯示，Amazon Games 旗下MMORPG大作《美洲新世界》（New World）於2021年9月28日正式開服，推出四年期間更是改名為《美洲新世界：永恆》（New World: Aeternum），已經無法再持續透過新的內容更新來支援遊戲，近期發布的第十季和「Nighthaven」更新將作為遊戲在PC和主機平台上的最終內容發布，同時為了感謝多年玩家支持將會免費提供「Nighthaven」給所有玩家，至於「Rise of the Angry Earth」則是提供給所有PC玩家。

不過對於《美洲新世界》還能玩多久，亞馬遜官方則是並沒有給出確切的日期，但他們承諾伺服器將持續運作至2026年底，並且在徹底關閉遊戲前至少會提前六個月通知玩家。他們也提到PlayStation Plus會員仍然可以下載《美洲新世界：永恆》。對於《新世界》遊戲而言，無疑是沉痛打擊，但考慮到裁員影響，當亞馬遜宣布裁員時，似乎已經預示著遊戲即將關閉的未來。

