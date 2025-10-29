ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《瑪利歐》40週年掀不老論　任天堂資深總監稱：奔跑跳躍是關鍵

記者黃冠瑋／綜合報導

《瑪利歐》系列對於任天堂而言，可說是經典不敗之作，像是先前新作《瑪利歐賽車世界》乳牛加入戰場引發玩家話題。如今該系列迎滿40週年，就有人好奇關於瑪利歐未來是否能持續下去。對此，任天堂資深總監手塚卓志和其創造者宮本茂表示，期許瑪利歐的傳奇能延續百年，關鍵核心奔跑、跳躍能保持不變。

▼《瑪利歐》40週年，製作喊話續寫百年傳奇。（圖／翻攝自X／@ToonHive）

▲▼▼《瑪利歐》40週年，製作喊話續寫百年傳奇。（圖／翻攝自X／@ToonHive）

根據外媒報導，在紀念瑪利歐40週年的最新專書《任天堂博物館》中，就有被問到關於瑪利歐是否能在2085年依然是重要的文化象徵，意味著百年之後仍然受到玩家喜愛。對此，任天堂資深總監並參與過多個《瑪利歐》系列製作的手塚卓志坦言，「大家可能會覺得，瑪利歐要再紅一百年簡直是天方夜譚，畢竟我們也無法預測玩家何時會對他感到厭倦」，雖說他無法確定未來發展，但他也強調「不同時代的好玩，有不同定義」，其實從過去所有《瑪利歐》系列也不難看出，從最紅白機到現今Switch2，瑪利歐已經歷了無數變化，而這也顯現這些經典角色要能歷久不衰的關鍵，就是必須持續與時俱進，不斷自我突破。

此外，瑪利歐創始人宮本茂也認同瑪利歐進化重要性，《瑪利歐》系列勢必會隨著科技進步而不斷演進，並且除了遊戲發展外，也會延伸到電影等不同媒介，但他也表示，瑪利歐至今能保持熱度，關鍵核心在於保持「互動」與「數位化」。至於未來能否延續至百年以後，他則認為只要不忘記瑪利歐根本，也就是「奔跑」和「跳躍」樂趣，想必瑪利歐傳奇能一直延續下去。

另外，任天堂也在先前提到瑪利歐40週年，不會依照慣例推出全新本傳版本，雖說對於許多粉絲而言，感到非常可惜，但官方也在先前確定下一部《超級瑪利歐》系列動畫電影將於2026年4月3日在全球上映，想必會再次掀起一波《瑪利歐》熱潮。

關鍵字：任天堂瑪莉歐

