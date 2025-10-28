全台首個AI虛擬偶像主持節目！宮祈緣主持《結緣金》11月開播

記者楊智仁／綜合報導

人工智慧（AI）生成技術快速發展，從創作到互動全面革新，根據YouTube趨勢報告，VTuber相關影片近三年間每年平均觀看次數突破500億次，顯示虛擬偶像正改寫全球娛樂版圖。看準AI與粉絲經濟的崛起，橘子集團為旗下AI虛擬偶像：宮廟少女「宮祈緣」量身打造實境互動節目《結緣金》，並攜手霹靂國際多媒體共同製作。

全台首個由AI虛擬偶像主持的實境節目《結緣金》將於11月1日正式開播，並同步於 YouTube《宮祈緣》及《霹靂台灣台》官方頻道上線，節目由橘子集團AI虛擬偶像宮祈緣（暱稱小緣）主持，以「一日職人體驗」為主軸帶領觀眾走入漫畫、命理、都市傳說、音樂等多元世界。小緣採用「無中之人」技術，沒有真人動補操控，以AI技術自主生成語音、表情與互動反應，並依情境展現自然的情緒與思考判斷，充分展現AI虛擬角色的互動魅力。

節目中，小緣除了親自拜訪命理老師，體驗「數位生命被算命」的荒謬場景，更挑戰專業健身教練、AI漢方保健室、跟著進香團去進香、一日女團初體驗、飯店櫃台接待、MV拍攝等任務。這些虛實交錯、極具娛樂張力的橋段，開創了AI技術突破現實界線的嶄新可能。

橘子集團原創中心總監胡明顒表示，「我們透過原創IP與AI技術的結合，打造能與觀眾自然互動的虛擬偶像，這次推出《結緣金》節目，期盼能為台灣泛娛樂產業開啟新的想像與可能。」節目由霹靂國際多媒體擔綱節目製作與文化監修，霹靂國際多媒體總經理黃亮勛也表示，「霹靂長年以布袋戲展現台灣原創精神，而虛擬偶像正是這股精神在數位時代的延續。這次與橘子集團的合作，不只是節目創新，更是文化與科技融合的嶄新嘗試。」