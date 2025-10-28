ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻...麻美名場面驚喊：不可能吧

記者楊智仁／綜合報導

日本 MBS、TBS 系全國 28 家電視台聯播的日曜五點檔節目《魔法少女小圓 起始的物語／永遠的物語》，於 10 月 19 日播出的第 2 集中，邀請搞笑藝人「狩野英孝」擔任副音聲評論嘉賓。這次聯動是狩野首次觀賞《小圓》系列動畫，他以初次觀影者的真實反應，提出各種直率的疑問與驚訝並加入即興吐槽，意外引起觀眾熱烈回響。

▼狩野英孝看《魔法少女小圓》。（圖／翻攝自推特）▲▼魔法少女小圓。（圖／翻攝自推特）

《魔法少女小圓》在動畫史上具有相當重要之意義，可愛畫風下隱藏著胃痛劇情，2011 年播出時許多人都被反轉黑暗故事給震撼。這次企劃隨著進度來到作品中極具衝擊性「第 3 集」橋段，狩野在看到這一瞬間時驚呼，「麻美小姐…？咦！不會吧？」完全無法整理突如其來的劇情發展，接著各種錯愕反應引發觀眾共鳴。

▲▼魔法少女小圓。（圖／翻攝自推特）

狩野更坦言，「我原本以為這種作品是不會出現這麼黑暗的場面...，我現在搞不清楚丘比到底是好人還是壞人，有點可怕總是在催人簽約」，許多網友笑稱太寫實，並表示自己 10 幾年前看的時候也是這種心情。狩野英孝的副音聲解說將持續至第 11 集完結篇。

