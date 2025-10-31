媲美異塵餘生！《天外世界2》解禁開84分　外媒盛讚：RPG巔峰

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟第一方大作《天外世界2》自從決定不跟進售價80美元後，就讓許多粉絲都大讚明智決定，後續更是因為「邪惡大企業」主題諷刺老闆微軟，讓遊戲再度受到玩家關注。如今綜合評分網站metacritic也在上市前公開評分，取得48間媒體均分84的不錯分，許多媒體都稱讚，「媲美《異塵餘生》，堪稱是RPG巔峰」。

▼《天外世界2》評分出爐。（圖／翻攝自Twitter／@OuterWorlds）

微軟旗下第一方作品《天外世界2》，自從在先前Xbox Games Showcase上公開後，可說是話題滿滿。先是由於任天堂宣布將未來遊戲定價拉高到80美元，而《天外世界2》首先跟進，就引起玩家強烈反彈，直到官方考量到新作IP粉絲基礎不夠恐影響購買意願決定不調漲售價，該事件才得以平息。後續遊戲更是因為「邪惡大企業」主題意外諷刺老闆微軟，讓開發人員也感到好笑，但他們也強調不會做更改，讓許多玩家見到微軟在這方面的大度。

如今遊戲即將在10月29日上市，外媒評測也已成功解禁，遊戲也秉持傳統良好佳績開出84的綜合不錯分，比先前《天外世界》、《沉默之丘f》僅少了1分。對此不少媒體稱讚，「《天外世界2》延續了原作的精妙之處，擁有精彩的劇情、令人心動的戰鬥以及玩家自主選擇」、「續作充分展現了其對資本主義、政府、威權主義和個性的荒謬諷刺，一款純粹的角色扮演遊戲，幾乎囊括了所有能讓真正的角色扮演愛好者興奮的元素，非常引人入勝」、「深刻的故事情節、極大的自由度體驗，媲美《異塵餘生》的背景，堪稱是讓黑曜石娛樂回歸RPG巔峰」、「《天外世界2》並非另闢蹊徑，而是對已有模式進行了更精煉的詮釋以及更出色的探索和戰鬥體驗，賦予了緊湊的角色扮演，使其更具有張力，遊戲的整體劇情比前作更加嚴肅，但又不失詼諧風格，是一款不容錯過的遊戲」。