ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《P.T.》恐怖氛圍被當教材　日本英文老師激勵學生勇敢說出來

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲被拿來運用在其他領域，可說是見怪不怪，像是先前《俠盜獵車手》系列就因為高度還原美國歷史，因此被大學教授當作課程教材。如今一所來自日本新潟縣津南中學的老師，運用小島秀夫的《P.T.》預告片，透過恐怖氛圍，再加上沉浸式語言學習，教導學生如何學習一些英文日常對話，並勇敢說出來。

▼《P.T.》恐怖感太好，讓日本老師拿來當教材。（圖／翻攝自《P.T.》）

▲▼《P.T.》恐怖感太好，讓日本老師拿來當教材。（圖／翻攝自《P.T.》）

根據外媒報導，《P.T.》是小島秀夫對恐怖主題的獨特演繹，以一個充滿意外遭遇和詭異謎團的家為背景，首次公開就造成全網轟動，並且在當時《P.T.》更是被爆出是秘密項目《沉默之丘》的可玩預告片，但該項目最終未能實現，不過也由於恐怖氛圍烘托感拉滿，因此也成為後續許多恐怖作品借鑑的模範。

雖說《P.T.》並沒有成功推出，但如今又再度受到人們關注，原因竟是一所來自日本新潟縣津南中學的老師，理解到互動式語言學習本身就是一件會讓人膽戰心驚的事，再加上由於日文發音關係，英文對於日本學生來說學習相對不容易，於是該名老師就聯想到運用小島秀夫的《P.T.》預告以及演示版，透過沉浸式遊戲，一邊克服恐懼，一邊學習如何勇敢說出英文對話，像是在房間裡走動、散步、接電話等。學生在體驗《P.T.》時，也由於時常會有突然驚嚇片段，因此遊戲中所說出的英文對話，也會讓學生印象非常深刻，畢竟恐懼感會大大增加人們心中印象。

另外，小島秀夫工作室先前也搶先公開了恐怖新作《OD》預告片「KNOCK」，甚至根據本人透露該片聲音有來自「詭異」聲響，而許多人則認為該作品是2014年所推出的試玩版恐怖遊戲《P.T.》的穢土轉生，想必不久後這款恐怖新作將會和玩家再次見面。

關鍵字：恐怖遊戲小島秀夫P.T.

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

推薦閱讀

《P.T.》恐怖氛圍被當教材　日本英文老師激勵學生勇敢說出來

黃仁勳活動突喊「Faker！」　網友重複看3遍嚇傻：這不是AI

比手速！新聞雲14周年慶　超過600份購物金限時搶！

媲美異塵餘生！《天外世界2》解禁開84分　外媒盛讚：RPG巔峰

索尼取消《戰神》新作圖意外洩露　神廟石柱網傳未來前往埃及

《薩爾達無雙封印戰記》新角曝光　「神秘魔像」重回王國前傳

大宇「不再做恐怖遊戲」　《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》成最終章

Google首頁萬聖節驚喜！　點開免費玩經典小遊戲「小精靈」

《傳說對決》GCS夏季總決賽闖進和平籃球館　邀玩家樂迎9周年

《最後一戰：戰役進化》確定不獨佔　睽違24年重製翻新追加前傳

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

黃仁勳活動突喊「Faker！」

大宇「不再做恐怖遊戲」

《沉默之丘f》雛子本尊破百萬看

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」

微軟新Xbox全面整合Windows系統

美百萬實況主再爆曾遭前男友虐待

Switch化身迷你街機！募資4分鐘達標

《薩爾達無雙封印戰記》新角曝光

《天外世界2》解禁開84分

最新新聞

《P.T.》恐怖氛圍被當教材

黃仁勳活動突喊「Faker！」

比手速！超過600份購物金限時搶

《天外世界2》解禁開84分

索尼取消《戰神》新作圖意外洩露

《薩爾達無雙封印戰記》新角曝光

大宇「不再做恐怖遊戲」

Google首頁萬聖節驚喜！點開免費玩

《傳說對決》GCS夏季總決賽開打

《Halo：戰役進化》確定不獨佔

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366