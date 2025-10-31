《P.T.》恐怖氛圍被當教材　日本英文老師激勵學生勇敢說出來

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲被拿來運用在其他領域，可說是見怪不怪，像是先前《俠盜獵車手》系列就因為高度還原美國歷史，因此被大學教授當作課程教材。如今一所來自日本新潟縣津南中學的老師，運用小島秀夫的《P.T.》預告片，透過恐怖氛圍，再加上沉浸式語言學習，教導學生如何學習一些英文日常對話，並勇敢說出來。

▼《P.T.》恐怖感太好，讓日本老師拿來當教材。（圖／翻攝自《P.T.》）

根據外媒報導，《P.T.》是小島秀夫對恐怖主題的獨特演繹，以一個充滿意外遭遇和詭異謎團的家為背景，首次公開就造成全網轟動，並且在當時《P.T.》更是被爆出是秘密項目《沉默之丘》的可玩預告片，但該項目最終未能實現，不過也由於恐怖氛圍烘托感拉滿，因此也成為後續許多恐怖作品借鑑的模範。

雖說《P.T.》並沒有成功推出，但如今又再度受到人們關注，原因竟是一所來自日本新潟縣津南中學的老師，理解到互動式語言學習本身就是一件會讓人膽戰心驚的事，再加上由於日文發音關係，英文對於日本學生來說學習相對不容易，於是該名老師就聯想到運用小島秀夫的《P.T.》預告以及演示版，透過沉浸式遊戲，一邊克服恐懼，一邊學習如何勇敢說出英文對話，像是在房間裡走動、散步、接電話等。學生在體驗《P.T.》時，也由於時常會有突然驚嚇片段，因此遊戲中所說出的英文對話，也會讓學生印象非常深刻，畢竟恐懼感會大大增加人們心中印象。

另外，小島秀夫工作室先前也搶先公開了恐怖新作《OD》預告片「KNOCK」，甚至根據本人透露該片聲音有來自「詭異」聲響，而許多人則認為該作品是2014年所推出的試玩版恐怖遊戲《P.T.》的穢土轉生，想必不久後這款恐怖新作將會和玩家再次見面。