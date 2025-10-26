睽違10年重返八強！中信CFO曝奮鬥過程：辛苦大家等這麼久

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》昨日 ( 10/25 ) 世界賽 LCP 賽區經歷感人時刻，中信飛牡蠣 CFO 擊敗北美第一種子 FLY 睽違 10 年晉級八強，選手們精采發揮打動許多粉絲，而 CFO 也透過短片的方式請成員分享晉級八強第一感受。

▼ CFO 擊敗 FLY 睽違 10 年晉級八強。（圖／翻攝自CFO）

教練 Chawy、Wulala 首先說到，「其實我們壓力很大，如果今天沒贏，不知道下次是甚麼時候，為了我們賽區的粉絲，大家都等了這麼久，今天一定要成功...辛苦大家等這麼久了。」上路 Driver 則回憶 2015 年時自己還是國一， 13 歲到 23 歲，等待 10 年真的太久了，感動到說不出話來；Rest 也是相同感想，並提到這些年感謝有粉絲的鞭策，才讓自己變得更強。

JunJia 回顧瑞士制歷程，「2-0 到 2-2 的時候蠻痛苦的，因為都有機會獲勝，最後都差臨門一腳，今天終於贏下來了。」最年輕中路 HongQ 感謝隊友幫助，並提到 CFO 狀態目前大概是 60 - 70 分，團戰拉扯是還要再精進的部分；這次世界賽狀態絕頂的 Doggo 展望更美好未來，「進八強會繼續努力，期望能突破以前的成績。」一路從 LMS 開始奮鬥的 Kaiwing 喊話，「從一開始大家覺得我們不會進八強，到最後 CFO 達成台港澳賽區很多年沒做到的目標，現在只是開始，我們會努力進四強的！」