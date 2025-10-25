快訊／睽違十年！《英雄聯盟》台灣隊中信CFO再次闖入八強

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》S15世界賽瑞士輪（16進8強）最終決戰 25日拉開序幕，將在三組 CFO vs. Fly 、 TES vs. BLG 、100T vs. T1中由勝者前進到下一輪賽事。對此，台港澳最後希望CFO在FLY多次太急著進攻出現大失誤的狀況下，最終跌跌撞撞從大分2-0打到2-3，睽違10年再度闖入世界賽8強。

▼CFO擊敗FLY進入世界賽八強，也是台灣隊伍睽違10年再次挺進八強。（圖／Riot提供）



CFO在16進8強瑞士制跌跌撞撞，在擊敗T1、FNC率先以2-0之姿差一局聽牌的狀況下，接連被LCK、LPL強隊HLE、AL擊敗，在25日進入最後機會局，將與美洲賽區最後希望FLY爭取最後晉級的機會。

在第一局CFO前期被FLY抓住多次失誤，在中期看似沒有機會時，FLY突然發瘋送幸福，接連送出幾顆大人頭，但CFO在上路踩高地時也皮了一波，讓戰局陷入膠著，但最後CFO靠著後期雙C大核，在戰局拖到40多分鐘後，驚險地拿下第一局勝利。

第二局CFO則讓Doggo拿出絕活達瑞文，儘管FL打野Inspired多次找到HongQ在邊線失誤，但Doggo力挽狂瀾，在亞塔坎戰拿下大節奏，經濟領先7000，接著在對方藍區抓到對方失誤，順利拿下第二局順利，CFO再度闖進世界賽強。

本次CFO晉級八強，也是繼2015年FW（閃電狼）後，台灣隊伍再度闖入8強，讓不少粉絲興奮再度看到當年看TPA的熱血，而台灣大哥大舉辦的「珍奶之力」也在持續進行中，截止目前已經超過2000杯以上。