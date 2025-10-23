《間諜家家酒》合作家具品牌！176萬日圓沙發、安妮亞側殼椅亮相

記者楊智仁／綜合報導

《SPY x FAMILY 間諜家家酒》第三季可說是本季最熱門的動畫之一，先前家具品牌「Mid-Century MODERN（ミッドセンチュリーモダン）」也宣布和《間諜家家酒》合作推出快閃店於 10 月 31 日在東京・澀谷 PARCO 登場。

▼《間諜家家酒》合作家具品牌。（圖／翻攝自@calif_official推特）

《間諜家家酒》單行本賣破 3800 萬冊，動畫自從 2022 年推出後迅速成為霸權，超可愛安妮亞讓世界掀起一股「女兒」熱潮，如今動畫進入「黃昏過去篇」，與過往輕鬆日常不同，開始探討嚴肅議題。隨著第三季放送，《間諜家家酒》相關合作陸續展開，像是快閃店「Hello SPY×FAMILY, Welcome to the Mid-Century MODERN world!」就預計 10 月 31 日 - 11 月 9 日在東京・澀谷 PARCO 登場。

這次特別合作企劃起源於《間諜家家酒》漫畫封面中多次出現中世紀風格家具的設計元素，Mid-Century MODERN 因此主動向作品方提案合作，活動中展示並販售多款合作商品，包括原作者遠藤達哉親自繪製的「安妮亞制服造型側殼椅」、同系列設計坐墊、以原畫主題T恤與包包、貼紙，以及全球僅有一張的特別款，要價 176 萬日圓的「Marshmallow Sofa」限量沙發將於快閃店現場展示，採抽選販售。