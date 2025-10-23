《一拳超人》監督曝「發言遭曲解製造仇恨」...無法忍受刪社群

記者楊智仁／綜合報導

《一拳超人》第三季動畫監督永居慎平在新一季開播後，因製作品質不如預期而引發網路爭議，先前永居宣布刪除其推特帳號，他表示自己的發言被惡意曲解、用於製造「憤怒釣魚」內容牟利，因而決定永久退出社群平台。

▼《一拳超人》監督刪社群平台。（圖／翻攝自@opm_anime推特）

刪除帳號前永居慎平留下最後訊息，內容被其他用戶截圖並在 Reddit 等平台上流傳，他寫到「我的追隨者中有些人假裝是支持者，實際上卻利用我的發言製造仇恨話題。我無法容忍這樣的行為，包括斷章取義、誘導違反保密協議發言，甚至將這些內容轉為盈利，因此我決定刪除帳號。」

他進一步表示，「我一直以最真誠的態度面對粉絲，但在這樣的環境下繼續下去對作品已不再合適，最終受害的總是那些真正熱愛作品的粉絲。我無法原諒那些玷污製作團隊名譽、利用創作者努力賺取仇恨流量的人，為此，我將徹底刪除帳號，未來也不會再開設任何新帳號，希望大家能理解，因為我無法容忍任何貶低作品的行為。」

永居坦言，成為《一拳超人》第三季導演後，面臨了嚴重的網路騷擾，他也承認退出社群原因之一是為了自身心理健康，「老實說這些爭議讓我身心俱疲，對作品、團隊以及原作者都只帶來負面影響，這樣的惡意行為是無法原諒的。對於那些真心支持我的粉絲，我深表感謝也想說聲抱歉，能與大家同行，真的很快樂。」