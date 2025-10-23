《咒術迴戰 死滅迴游》11月先行上映！聲優曝：前兩集火力全開

記者楊智仁／綜合報導

隨著《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變X死滅迴游 先行上映》即將於11月14日（五）全台灣上映，動畫第三季《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》確定於明年1月開播，讓《咒術迴戰》系列話題熱度再度升高，首部電影作品《劇場版 咒術迴戰0》得以順勢在全球多個地區重新上映，這部於疫情期間在台灣創下超過2.3億，全球累計55.65億新台幣票房的作品，也將在本周五(10/24)帶著全新的特典與重新剪輯的電影預告，在大銀幕上與粉絲見面。

為慶祝《劇場版 咒術迴戰 0》重新上映，聲演乙骨憂太與祈本里香的緒方惠美與花澤香菜特別在位於新宿的 TOHO CINEMAS 登台感謝支持的粉絲們，「我還記得四年前首映當天的熱烈場面！」緒方惠美笑著回憶，「我直到看完觀眾的反應才安心回家。」這次重映《劇場版 咒術迴戰 0》緒方表示，「即便不加效果，花澤香菜仍能夠完美呈現里香咒靈的聲音！」花澤甜笑地補充「因為是純愛呀！」

談到即將在11月中上映的《劇場版 咒術迴戰澀谷事變 ×死滅迴游 先行上映》，緒方表示，因為是總集篇所以動畫節奏非常流暢，重點場面拳拳到肉是部能直擊內心的總集篇，她更帥氣地預告，「《咒術迴戰 死滅迴游》前1、2集將會全力開戰！在大銀幕上看起來更過癮！」