《藥師少女的獨語》推出第三季、劇場版！亞洲特展巡迴至台北

記者楊智仁／綜合報導

電視動畫《藥師少女的獨語》迎來播出兩周年，官方公開了紀念 PV，同時宣布第 3 季將於 2026 年 10 月與 2027 年 4 月分割兩季播出，並預計於 2026 年 12 月推出系列首部劇場版，這部劇場版將由原作者日向夏親自撰寫全新原創劇情。

系列小說 + 漫畫全球銷量突破 3800 萬冊，《藥師少女的獨語》第二季今年在各大動畫排行榜上名列前茅，貓貓不斷在勾心鬥角的後宮中破解案件之外，關於壬氏以及皇室真相逐漸明朗、被捲進漩渦身處偌大要塞中的貓貓，樓蘭妃與子翠沉重的秘密，《藥師少女的獨語》每季都帶來相當精彩的故事。隨著 7 月第二季完結播出，官方即預告將推出後續新作，如今終於確認會以動畫第三季與劇場版雙線展開。

在兩周年紀念 PV 中，觀眾熟悉的名場面「這個，有毒喔」開場，並搭配歷代主題曲〈花になって〉、〈アンビバレント〉、〈百花繚亂〉、〈クスシキ〉，回顧從第一季到令觀眾落淚的第二季結尾。此外，PV 也揭露了第三季與劇場版製作確定、回顧上映會與特別活動的追加情報。第三季將描繪國家面臨災厄預兆、迷惑人心的神秘巫女，以及壬氏被賦予的全新責任，故事舞台將從後宮移至民間，貓貓與壬氏將面對前所未有的挑戰。

系列首部劇場版由原作者日向夏撰寫全新劇情，導演則由第一季監督、第二季總監督的長沼範裕擔綱，公開的超級前導視覺圖中，描繪了神情堅定的貓貓，其眼中映著燃燒般的光芒，搭配標語「在那雙眼中搖曳的，是極致的謎團」，暗示著劇情將揭開全新謎題。

此外，自 2025 年 3 月東京特展《藥師少女的獨語》展覽將巡迴亞洲，首站為 香港（2025 年 11 月 2 日至 2026 年 1 月 11 日），之後將前往中國、曼谷、台北、吉隆坡等地。亞洲巡展將增設限定展區並公開專屬視覺圖，帶領粉絲沉浸在藥與謎的世界中。

