《絲綢之歌》玩家發現隱藏bug　大黃蜂「永囚禁」網驚呆：想不到

記者黃冠瑋／綜合報導

《空洞騎士》最新續作《空洞騎士：絲綢之歌》不管是「謝爾瑪神曲」、「盜版玩家改邪歸正」、「0傷通關」、「已故癌症粉絲設計」、「無斗篷模組」，都成功讓這款遊戲熱度直接出圈。如今又有玩家發現一個隱藏Bug，可讓主角大黃蜂永遠被囚禁，方法竟是與越過鐘道獸有關，讓許多網友直呼，根本意想不到。

▼《空洞騎士：絲綢之歌》玩家發現隱藏Bug。（圖／翻攝自YouTube／Kilroy Was Here）

▲▼《空洞騎士：絲綢之歌》玩家發現隱藏Bug。（圖／翻攝自YouTube／Kilroy Was Here）

《空洞騎士：絲綢之歌》自從上市後，可說是成功創造了許多話題，也讓許多玩家激起征服與發揮創意慾望，像是先前玩家就因為嫌關卡難度太低，自製了削弱主角大黃蜂模組，難度直接大幅上升。不過遊戲本身難度其實已經不低，因此也有些玩家發揮奇想，靠著奇葩策略來抵達不太可能到達的區域，以此減緩自己打鬥難度，例如跳過特定Boss戰、使用類似閃電武器結束繁瑣戰鬥。

然而沒想到的是，有位玩家在測試過程中，意外發現一個讓主角大黃蜂永遠被囚禁的隱藏Bug，方法是跳過鐘道獸(Bell Beast)戰鬥，並解鎖攀附抓握(Cling Grip)後，再刷完簡易鑰匙 (Simple Key)，就可以穿越一條蟲隧道(Wormways)，並利用死亡繭，在半空中治療，就會到達Shellwood。緊接著就會出現怪物，這時玩家可透過嘲笑敵人，讓它們靠近並進行彈跳，這樣就能輕鬆到達Cling Grip，並釋放鐘道獸，不過這時開始，就會出現意外驚喜，玩家如果在深層碼頭被抓，就會進入原本遊戲囚禁片段，這時如果照先前關卡攻略，玩家要試著逃脫到達與後續鐘道獸會合地點，但由於先前跳過鐘道獸(Bell Beast)戰鬥，因此鐘道獸沒有被釋放，於是就造成了大黃蜂永久被囚禁的Bug。

雖說此Bug看起來非常有趣，再加上一般玩家比較不太會遇到，但是從影片中也可看到此Bug會造成整個遊戲無法進行下去，因此對於一般玩家可別輕易嘗試，想必對於官方而言也沒想過會有玩家不去釋放鐘道獸任務，就直接穿過到達後續劇情地點。

關鍵字：空洞騎士絲綢之歌

