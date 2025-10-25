《刺客教條：大革命》「人群系統」太強　網分析10年技術難超越

記者黃冠瑋／綜合報導

由Ubisoft在2014年所推出遊戲《刺客教條：大革命》，雖說過去曾因為技術問題出現大量Bug，而遭受許多玩家批評，但後續卻因為法國巴黎聖母院大火事件震撼全球後，讓不少玩家稱讚場景還原度相當高。如今又有不少玩家發現官方所設計出的歷史「人群系統」，歷經10多年仍然是其他開發者難以超越的技術。

▼《刺客教條：大革命》人群系統強到10年難超越。（圖／翻攝自《刺客教條：大革命》Steam）

《刺客教條：大革命》在2014年上線初期可說是非常慘烈，在製作上許多地方一直被人批評，甚至大量出現Bug，不過遊戲卻在2019年卻迎來轉機，由於法國巴黎聖母院遭到祝融吞噬，教堂也因此導致部分坍塌，讓當時玩家不禁聯想到《刺客教條：大革命》就有原本巴黎聖母院樣貌。

畢竟Ubisoft設計師Caroline Miousse曾為了在《刺客教條：大革命》中還原呈現大革命時期的巴黎聖母院，他可說是耗費超過兩年的時間造訪、研究教堂構造並進行1：1的數位建模，才成功建造出這棟歷史古蹟，因此這對巴黎聖母院修復工作可說是一大助力，讓當時玩家不禁稱讚原來育碧是在對世界非物質文化遺產數字化進程作出貢獻。

如今時隔多年，又有玩家發現，起初設計師為了還原法國大革命時期街頭人山人海的景象，特地設計了一個「人群系統」，該系統是運用了智慧型AI縮放與細節層次技術，讓超過千上萬的NPC能同時在一個畫面上自然活動，並且由於官方巧妙安排，在近處人們有著各種獨立細緻動作，而遠處人們動作則是比較簡化，看似習以為常設計，卻是在不犧牲遊戲效能的前提下，就能創造出栩栩如生的人群，放眼現今許多開發者所設計的遊戲其實都難以做到，或許這都跟Ubisoft多年秉持著還原歷史理念有關，先不論近期《刺客教條：暗影者》爭議，但不可否認的是《刺客教條》系列已然成為許多玩家所熟知的暢銷遊戲。