《逃離鴨科夫》三天賣破50萬　有望衝擊絲綢之歌網盼多人模式

記者黃冠瑋／綜合報導

由影音平台bilibili發行、獨立遊戲團隊Team Soda所開發的刷寶撤離射擊《逃離鴨科夫》於1月先行展開測試時，就成功吸引15萬玩家加入願望清單。如今遊戲已在16日正式登陸Steam，沒想到三天後官方就宣布賣破50萬，有望衝擊近期獨立賣座《空洞騎士：絲綢之歌》，讓不少玩家期盼多人模式加入。

▼《逃離鴨科夫》三天賣破50萬。（圖／翻攝自X／@GameDuckov）

《逃離鴨科夫》是一款主打單機收集戰鬥射擊遊戲，其實看到這款遊戲名字就不難猜測是向經典撤離射擊《逃離塔科夫》致敬，雖說名字只差一個字，但此款遊戲還是與《逃離塔科夫》有所區別，遊戲玩法不再是第一視角而是從俯瞰角度面對敵人，遊戲角色也從人物變成各種顏色小鴨。

除此之外遊戲也將包含超過50種武器提供玩家做選擇，不過由於遊戲存在隨機機制，所以玩家在進入新地圖時，各種道具將不會固定在同個地點，並且一旦被敵方鴨兵擊敗，就會失去部分物品，因此遊戲上線後，讓不少玩家大讚遊戲每次進入就像「開盲盒」，非常刺激。

另外，官方也在上市首日就宣布熱銷達到20萬份，沒想到事隔兩天，官方又再度宣布遊戲賣破50萬，可見創意十足的設定與扎實的遊戲機制深受許多玩家喜愛，此外也有不少玩家希望官方能加入多人模式，讓玩家能體驗更多不同的鴨鴨世界。雖說《逃離鴨科夫》是借鑑《逃離塔科夫》的射擊之作，但如此平易近人的玩法，是現在許多獨立遊戲之所以能夠脫穎而出的關鍵，照這趨勢將有望衝擊近期獨立賣座《空洞騎士：絲綢之歌》。