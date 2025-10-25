ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《逃離鴨科夫》三天賣破50萬　有望衝擊絲綢之歌網盼多人模式

記者黃冠瑋／綜合報導

由影音平台bilibili發行、獨立遊戲團隊Team Soda所開發的刷寶撤離射擊《逃離鴨科夫》於1月先行展開測試時，就成功吸引15萬玩家加入願望清單。如今遊戲已在16日正式登陸Steam，沒想到三天後官方就宣布賣破50萬，有望衝擊近期獨立賣座《空洞騎士：絲綢之歌》，讓不少玩家期盼多人模式加入。

▼《逃離鴨科夫》三天賣破50萬。（圖／翻攝自X／@GameDuckov）

▲▼《逃離鴨科夫》三天賣破50萬。（圖／翻攝自X／@GameDuckov）

《逃離鴨科夫》是一款主打單機收集戰鬥射擊遊戲，其實看到這款遊戲名字就不難猜測是向經典撤離射擊《逃離塔科夫》致敬，雖說名字只差一個字，但此款遊戲還是與《逃離塔科夫》有所區別，遊戲玩法不再是第一視角而是從俯瞰角度面對敵人，遊戲角色也從人物變成各種顏色小鴨。

除此之外遊戲也將包含超過50種武器提供玩家做選擇，不過由於遊戲存在隨機機制，所以玩家在進入新地圖時，各種道具將不會固定在同個地點，並且一旦被敵方鴨兵擊敗，就會失去部分物品，因此遊戲上線後，讓不少玩家大讚遊戲每次進入就像「開盲盒」，非常刺激。

另外，官方也在上市首日就宣布熱銷達到20萬份，沒想到事隔兩天，官方又再度宣布遊戲賣破50萬，可見創意十足的設定與扎實的遊戲機制深受許多玩家喜愛，此外也有不少玩家希望官方能加入多人模式，讓玩家能體驗更多不同的鴨鴨世界。雖說《逃離鴨科夫》是借鑑《逃離塔科夫》的射擊之作，但如此平易近人的玩法，是現在許多獨立遊戲之所以能夠脫穎而出的關鍵，照這趨勢將有望衝擊近期獨立賣座《空洞騎士：絲綢之歌》。

關鍵字：射擊遊戲逃離鴨科夫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

苗可麗「打死不素顏」 4點起來完妝看日出！

推薦閱讀

沙國收購EA影響！《模擬市民手遊》明年關服　玩家七年人生再見

《刺客教條：大革命》「人群系統」太強　網分析10年技術難超越

快訊／睽違十年！《英雄聯盟》台灣隊中信CFO再次闖入八強

《逃離鴨科夫》三天賣破50萬　有望衝擊絲綢之歌網盼多人模式

《魔物獵人荒野》萬聖活動來襲　無頭騎士湧入實現南瓜套裝自由

《英雄聯盟》冬季地圖回歸　峽谷下雪普羅火車網懷念：歡迎回來

《傳說對決》歡慶9週年　限定主題、火車巡禮還有灶咖女神神秘獻聲

《間諜家家酒》合作家具品牌！176萬日圓沙發、安妮亞側殼椅亮相

《一拳超人》監督曝「發言遭曲解製造仇恨」...無法忍受刪社群

日男告別「御宅族」喊變化很大：變瘦省錢...每天都很無聊

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

台灣隊中信CFO再次闖入八強

日男告別「御宅族」喊變化很大

《魔物獵人荒野》萬聖活動來襲

《寶可夢傳說》皮卡丘便便上熱搜

《刺客教條大革命》人群系統太強

《逃離鴨科夫》三天賣破50萬

爆料曝PS6、新Xbox將同步登場

《模擬市民手遊》明年關服

《野原廣志午餐的流派》動畫爆紅

經濟部：電子遊戲機需使用正體中文

最新新聞

《模擬市民手遊》明年關服

《刺客教條大革命》人群系統太強

台灣隊中信CFO再次闖入八強

《逃離鴨科夫》三天賣破50萬

《魔物獵人荒野》萬聖活動來襲

《英雄聯盟》冬季地圖回歸

《傳說對決》歡慶9週年

《間諜家家酒》合作家具品牌

《一拳超人》監督刪社群平台

日男告別「御宅族」喊變化很大

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366