《鬼滅之刃》全球票房飆948億日圓　7000萬人觀影衝擊年度排行

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在日本及全球上映後，至 10 月 13 日為止累計觀影人次突破 7753 萬人，全球總票房達約 948 億日圓，根據 Sony Pictures Entertainment 統計，《鬼滅》已成為 2025 年度全球票房第 5 高的電影。

▲▼ 鬼滅。（圖／翻攝自推特）

《鬼滅 無限城》電影招牌經費爆炸的戰鬥特效、還有深刻角色故事感動許多觀眾，不僅日本、台灣，該片在全球上映都引發熱潮。北美地區於 9 月 12 日上映就創下「日本動畫電影連續兩周蟬聯票房冠軍」的歷史紀錄。截至目前，北美票房已突破 1 億 2862 萬美元，正式登上「北美影史外語片票房冠軍」，成功打破長達 25 年未被超越的紀錄。

儘管在日本「無限城」尚未超過「無限列車」歷史第一票房，但說到全球影響力已成為日本電影之冠。發行商 Aniplex 發表聲明表示，「衷心感謝所有走進戲院觀賞本作的觀眾，以及為了將作品帶給大家而辛勤付出的各地戲院及相關人員。正因有你們的支持，《鬼滅之刃》才能走向世界。」

