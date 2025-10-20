日手遊掀「轉戰Steam潮」！《賽馬娘》等多款遊戲PC市場爆發成長

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒引用第三方分析公司Spicemart 公布最新報告，針對「從手機遊戲轉 PC（Steam）」的趨勢進行調查，揭示多款作品在 Steam 平台上獲得爆發性成長的現象。

▼「從手機遊戲轉戰 PC（Steam）」的趨勢。（圖／翻攝自Steam）

報告指出，研究對象涵蓋《賽馬娘 Pretty Derby》、《緋染天空 Heaven Burns Red》等共 37 款手遊改編作品，分析它們在移植至 Steam 後的市場表現與特色。其中，《塵白禁區》與《蕾斯萊莉婭娜的鍊金工房 ～忘卻的鍊金術與極夜的解放者～》等作品，儘管在 App Store 排名低迷，卻在 Steam 榜單上名列前茅，展現不同平台間的市場差異。

Spicemart 認為，這股現象背後的關鍵原因是「日本 Steam 市場急速成長」，根據 Valve 官方資料日本 Steam 用戶在過去五年間大幅增加，至 2025 年 3 月同時在線人數突破 4,000 萬人，成為全球成長最快的遊戲市場之一，隨著玩家族群擴大，越來越多手遊廠商選擇進軍 PC 平台以開拓新的用戶群。

報告中也提到多個成功案例：《賽馬娘 Pretty Derby》英文版 Steam 創下 8.7 萬人同時上線紀錄，並在美國、加拿大、新加坡等地奪下銷售冠軍；《塵白禁區》雖手機版無緣排行榜，但 Steam 版一舉衝上第 2 名，玩家同時在線人數更是手機版三倍；《蕾斯萊莉婭娜的鍊金工房》於 2023 年 9 月推出手機版 App Store 銷售排名第 77 名，但在 Steam 日本區卻登上銷售榜首，Spicemart 表示，隨著跨平台遊戲市場的成熟「從手機走向 PC」將成為日本遊戲產業的新主流動向。