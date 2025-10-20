ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日手遊掀「轉戰Steam潮」！《賽馬娘》等多款遊戲PC市場爆發成長

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒引用第三方分析公司Spicemart 公布最新報告，針對「從手機遊戲轉 PC（Steam）」的趨勢進行調查，揭示多款作品在 Steam 平台上獲得爆發性成長的現象。

▼「從手機遊戲轉戰 PC（Steam）」的趨勢。（圖／翻攝自Steam）▲▼賽馬娘。（圖／翻攝自Steam）

報告指出，研究對象涵蓋《賽馬娘 Pretty Derby》、《緋染天空 Heaven Burns Red》等共 37 款手遊改編作品，分析它們在移植至 Steam 後的市場表現與特色。其中，《塵白禁區》與《蕾斯萊莉婭娜的鍊金工房 ～忘卻的鍊金術與極夜的解放者～》等作品，儘管在 App Store 排名低迷，卻在 Steam 榜單上名列前茅，展現不同平台間的市場差異。

Spicemart 認為，這股現象背後的關鍵原因是「日本 Steam 市場急速成長」，根據 Valve 官方資料日本 Steam 用戶在過去五年間大幅增加，至 2025 年 3 月同時在線人數突破 4,000 萬人，成為全球成長最快的遊戲市場之一，隨著玩家族群擴大，越來越多手遊廠商選擇進軍 PC 平台以開拓新的用戶群。

報告中也提到多個成功案例：《賽馬娘 Pretty Derby》英文版 Steam 創下 8.7 萬人同時上線紀錄，並在美國、加拿大、新加坡等地奪下銷售冠軍；《塵白禁區》雖手機版無緣排行榜，但 Steam 版一舉衝上第 2 名，玩家同時在線人數更是手機版三倍；《蕾斯萊莉婭娜的鍊金工房》於 2023 年 9 月推出手機版 App Store 銷售排名第 77 名，但在 Steam 日本區卻登上銷售榜首，Spicemart 表示，隨著跨平台遊戲市場的成熟「從手機走向 PC」將成為日本遊戲產業的新主流動向。

關鍵字：手遊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【逼讓座失敗】老人嗆孕婦：妳別再生了！也不會教小孩啦

推薦閱讀

日手遊掀「轉戰Steam潮」！《賽馬娘》等多款遊戲PC市場爆發成長

《魔獸世界：至暗之夜》製作團隊訪談　「房屋系統」大解密

《MindsEye》爛評害員工瘋狂加班　控訴禍源高層不溝通強炒人

主機規格戰提前開打！爆料曝PS6、新Xbox將於2027同步登場

《魔女守護者》主題咖啡廳！精緻打卡點、角色魔法餐點亮相

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋　NPC會吐槽「厚臉皮」

《野原廣志午餐流派》動畫日本爆紅？外媒「大叔設定」強烈共鳴

3A印度《Unleash the Avatar》曝光　從從容容游刃有餘驚翻眾網

《沉默之丘f》遊戲原聲帶突中止發售...官方喊「諸多原因」開退款

《上古卷軸6》玩家籌措260萬善款　紀念「已逝粉」成不朽NPC

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日手遊掀「轉戰Steam潮」

《魔獸世界：至暗之夜》團隊訪談

《MindsEye》爛評害員工瘋狂加班

聲優媽媽推好看動畫、沒發現女兒有配音

《野原廣志午餐的流派》動畫爆紅

《寶可夢傳說Z-A》超級海星曝光

爆料曝PS6、新Xbox將同步登場

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋

《絲綢之歌》玩家嫌難度太低

《魔女守護者》魔法主題咖啡廳登場

最新新聞

日手遊掀「轉戰Steam潮」

《魔獸世界：至暗之夜》團隊訪談

《MindsEye》爛評害員工瘋狂加班

爆料曝PS6、新Xbox將同步登場

《魔女守護者》魔法主題咖啡廳登場

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋

《野原廣志午餐的流派》動畫爆紅

3A印度《Unleash the Avatar》曝

《沉默之丘f》遊戲原聲帶突中止發售

《上古卷軸6》玩家籌措260萬善款

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366