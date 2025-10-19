主機規格戰提前開打！爆料曝PS6、新Xbox將於2027同步登場

記者楊智仁／綜合報導

次世代主機之戰即將展開，根據兩方獨立爆料來源指出，Sony 的 PlayStation 6 與微軟的新 Xbox 主機，皆計畫在 2027 年正式推出，兩大陣營的世代交替之戰將正式上演。

知名爆料者 KeplerL2 曾多次準確揭露 AMD 硬體細節，先前他在 NeoGAF 論壇上指出，Sony 目前內部時程是讓 PS6 於 2027 年發售，並強調「這是既定計畫，除非發生重大延遲。」KeplerL2 提到，Sony 首席架構師 Mark Cerny 先前曾在官方技術影片中表示，新一代硬體技術將於「幾年後的未來主機」亮相，外界原推測最早要等到 2028 年，不過 KeplerL2 認為實際時間會提前一年。

與此同時，硬體情報頻道 Moore’s Law is Dead（MLID）也在最新影片中曝光，微軟次世代主機將搭載名為「AMD Magnus APU」的全新處理晶片，並多次強調「該主機鎖定 2027 年推出。」MLID 指出，Magnus APU 雖被設計為相對高成本的晶片但性能將超越 PS6，且採取「主機與電腦混合架構」，能同時支援 Xbox 商店與其他 PC 遊戲平台，他分析「若要作為 PC 型混合主機運作，微軟勢必會提高記憶體容量並採用橋接晶片設計，因此售價也將相對提高。」

目前，Sony 與微軟雖尚未公布具體細節，但兩家公司均已確認次世代主機開發中，並持續與 AMD 合作打造新世代硬體平台，業界預期 2027 年或將成為家用遊戲主機的重大轉折點。