《魔女守護者》主題咖啡廳！精緻打卡點、角色魔法餐點亮相

記者楊智仁／綜合報導

魔法氣息降臨，動畫《WITCH WATCH 魔女守護者》首次合作於 FANFANS CAFÉ 推出期間限定主題咖啡廳，本次活動自本周於台北西門店登場，並同步於 台中一中店 與 高雄愛河店 展開，邀請粉絲們一同踏入魔女的奇幻餐桌。店內融入魔女與奇幻元素設計，加入劇情中名場面營造輕鬆的日常氛圍感，粉絲們不僅能與角色專屬餐點相遇，還能透過精心布置的拍照打卡點，徹底沉浸在魔女守護者奇幻趣味的世界中。

本次 FANFANS CAFÉ 以五位主角「若月妮可、乙木守仁、風祭監志、宮尾音夢、真神圭護」為靈感，結合他們的個性、能力與代表元素打造專屬主餐、甜點與飲品，每一口都是故事的延伸，邀粉絲一同走進《WITCH WATCH 魔女守護者》的奇幻餐桌世界。

若月妮可｜冒失魔法煎餅堡 ＋千之魔法寶石果凍塔：就像妮可總帶來意想不到的驚喜，主餐與甜點都充滿「意外的甜蜜」。蓬鬆煎餅夾上酥脆炸雞與蜂蜜芥末，甜鹹交錯的滋味讓人微笑；粉色果凍塔閃爍如魔法般耀眼，為餐桌增添浪漫氣息。

乙木守仁｜鬼艮術照燒雞腿飯＋守護者藍光氣泡飲：溫暖而可靠的守仁，以濃厚照燒雞腿排搭配紅椒絲點綴，展現守護者的堅毅；清爽藍色氣泡飲則象徵他沉穩溫柔的一面，入口清涼、餘韻安心。

風祭監志｜天狗山伏味噌烏龍炒麵＋天狗蜂蜜柚子茶：以天狗血統為靈感，結合濃厚味噌與清甜柚香。烏龍炒麵香氣誘人、層次豐富，蜂蜜柚子茶則如山風吹拂般柔和，就像監志外表搞笑、內心卻細膩的反差魅力。

宮尾音夢｜白魔女貓咪聖代＋水晶夢占風味飲：純白奶霜與夢幻紫漸層交織的甜點與飲品，象徵音夢的優雅與神秘。貓掌餅乾與寒天晶球點綴其中，加上可食用金粉，一窺白魔女可愛又迷人的面貌。

真神圭護｜雙重人格新月泡芙塔＋狼影抹茶拿鐵： 冷酷與熱情並存的矛盾個性，在甜點與飲品中交錯展現。泡芙塔以黑白兩種巧克力對比內心的掙扎，抹茶拿鐵苦韻中帶柔，展現狼人般深沈卻溫暖的靈魂。