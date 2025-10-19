3A印度《Unleash the Avatar》曝光　從從容容游刃有餘驚翻眾網

記者黃冠瑋／綜合報導

由印度遊戲工作室AEOS Games所打造的3A動作遊戲《Unleash the Avatar》，早在8月就因為預告中出現「帥氣閃避撥髮」引起玩家熱烈關注。如今遊戲再度釋出最新實機預告，沒想到官方又再度設計驚人舉動，讓此次主角做出「從從容容、游刃有餘」閃避還能同時打哈欠戰鬥，畫面曝光後再次驚呆全網玩家。

▼《Unleash the Avatar》新預告再掀熱議。（圖／翻攝自YouTube／Varun Mayya）

《Unleash the Avatar》是一款由AEOS Games 印度遊戲團隊所開發的動作冒險遊戲，故事將以古印度《羅摩史詩》為背景改編，講述主角Vikram如何對抗侵擾者尼斯塔里·羅剎，而這款遊戲早在先前8月就因為浮誇的慢鏡頭帥氣撥髮動作，讓這款遊戲在各大社群媒體上獲得熱烈討論。

如今時隔兩個月，官方再度釋出最新實機預告，從畫面中可以看到主角將來到一座海邊的古遺跡，主角將面對一群死而復生的不明人士攻擊，預告中除了透露了部分劇情描述，在影片後半也展現了有關遊戲戰鬥畫面，其中戰鬥風格類似《隻狼》的打鬥系統，也由於是以古印度《羅摩史詩》為背景，因此加入了神靈附體設定，讓這款號稱3A製作遊戲更增添一層神話色彩。不過更引人注目的是，繼上次「帥氣閃避撥髮」後，官方又再次讓主角做出驚人舉動，轉身背對敵人，一邊用刀格擋攻擊，同時還能一邊打哈欠挖鼻孔，如此「從從容容、游刃有餘」態度，又再度引起許多玩家好奇。

另外，工作室總裁 Rohan Mayya也透露，會製作這款遊戲是因為團隊受到類魂遊戲啟發，再加上內部人員都有參與過像是《對馬戰鬼》、《霍格華茲的傳承》、《自殺突擊隊：消滅正義聯盟》的動畫經驗，因此他們想製作一款具有挑戰又有趣的一款遊戲。