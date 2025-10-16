ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢》十代「風／浪」洩露　東南亞雨林乍現網疑：別太高興

記者黃冠瑋／綜合報導

關於遊戲新作洩露，對於玩家而言可說是屢見不鮮，像是《刺客教條幻象》DLC、《寶可夢Pokopia》等，而如今網上就傳出關於許多《寶可夢》第十代消息，其中將定名為「風和浪」，據傳舞台將設定在東南亞地區類似印尼樣貌，新概念「種子」寶可夢也將登場，對此網卻懷疑表示，別太高興畢竟還不最終成品。

▼《寶可夢》十代「風／浪」意外洩露。（圖／翻攝自X／@Light_88_）

▲▼《寶可夢》十代「風／浪」洩露。（圖／翻攝自X／@Light_88_）

根據外媒報導，寶可夢自1990年代中期推出以來迅速風靡全球，並快速成長為史上最大型IP之一，如今遊戲第9代《寶可夢傳說Z-A》也將在10月16日正式上市，對於是否能超過前代《寶可夢朱紫》還無法太早下定論，畢竟先前《寶可夢朱紫》透過Switch2升級，讓遊戲畫質有了巨幅提升，直接解決被玩家詬病問題。

不過，隨著《寶可夢傳說Z-A》上市將成玩家討論焦點外，近日網上又傳出大量有關《寶可夢》十代洩露消息，據目前所知遊戲將定名為《寶可夢風／浪》，遊戲設定將以類似東南亞、印尼地區為基礎，並且還可創建島嶼，解鎖探尋森林和水下世界，同時將會引入有關天氣設定系統，而這天氣設定也將與新地區神話寶可夢有關，除此之外還會有新型態「種子」寶可夢加入，預計將在2030年登場。

雖說此等消息看似非常新奇，但目前官方沒有出面證實，再加上距離推出時間相隔甚遠，新作很有可能會再次變動，因此許多網友都抱持不期待不傷害心態，畢竟先前《寶可夢朱紫》在還未公開消息時，也是意外被爆出，然而推出後卻因為畫質優化不好與原本洩露資訊有差異，因此讓不少玩家難免失望。

