ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

駭客稱入侵任天堂？秀大量資料夾截圖...組織近期攻擊紀錄曝光

記者楊智仁／綜合報導

名為 Crimson Collective 的高知名度駭客組織，聲稱他們成功入侵了遊戲巨頭任天堂。根據網路安全情報公司 Hackmanac 在推特分享截圖顯示，該組織疑似取得任天堂內部資料夾的存取權，內容包括「開發素材、製作資產、開發者檔案與備份資料」等，截至目前任天堂尚未對此事件發表任何聲明，這張截圖真實性仍無法確認。

▼駭客聲稱入侵任天堂 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Crimson Collective 近期曾對 Red Hat 發動駭客攻擊，非法入侵該公司的 GitHub 儲存庫並竊取約 570GB 的資料，該組織事後試圖以此向公司勒索贖金，但遭到拒絕。Red Hat 最終承認了資料外洩事件，並與執法單位及受影響客戶合作處理。若這次針對任天堂的攻擊屬實，外界推測 Crimson Collective 可能正採取同樣的手法，透過官方管道聯繫任天堂，要求支付贖金以刪除被竊資料，否則就公開洩漏。

儘管外界傳言不斷，但任天堂向來以「絕不洩密」聞名。除非涉及使用者個資或法律要求的資安通報，否則公司通常不會主動披露駭客入侵細節，因此，在任天堂正式回應之前 Crimson Collective 是否真的入侵成功仍是未知數。

關鍵字：任天堂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Lulu「真的沒懷孕」　傳聞多到陳漢典也追問XD

推薦閱讀

荒川弘《黃泉使者》明年連播兩季度！《鋼鍊》同陣容網超期待

《鏈鋸人 蕾潔篇》賣破50億日圓！提前一個月達標...動員300萬人

爆料稱新Xbox比PS6更強更貴　「主機＋PC混合」重塑遊戲市場

《戰地風雲6》首發上線飆破74萬　營收30億擊敗強作《Apex》

索尼效仿Steam開啟「遊戲評價」　玩家歡呼：自由負評來了

駭客稱入侵任天堂？秀大量資料夾截圖...組織近期攻擊紀錄曝光

網抽中《鬼滅》一番賞大獎　竟被機場安檢攔下...現場展示模型

年度教練Chawy談冠軍之路「CFO是家人」　享受世界賽盼拿回失去東西

10月必看動畫推薦！10年《我英》最終季、《間諜家家酒》黃昏童年

日本熊攻擊頻傳！新番出現「請勿與熊戰鬥」標語　網：第一次見

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

網抽中《鬼滅》一番賞被機場安檢攔下

新番出現「請勿與熊戰鬥」標語

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產

索尼效仿Steam開啟遊戲評價

《魔戒》爆新作遊戲

Xbox漲價連前創辦人都不挺

爆料稱新Xbox比PS6更強更貴

駭客稱入侵任天堂？秀大量資料夾截圖

《數碼寶貝物語》新作獲極好評

羚邦新番一次看：《我英》最終季

最新新聞

荒川弘《黃泉使者》明年連播兩季

《鏈鋸人 蕾潔篇》賣破50億日圓

爆料稱新Xbox比PS6更強更貴

《戰地風雲6》首發上線飆破74萬

索尼效仿Steam開啟遊戲評價

駭客稱入侵任天堂？秀大量資料夾截圖

網抽中《鬼滅》一番賞被機場安檢攔下

年度教練Chawy談冠軍之路「CFO是家人」

10月必看動畫推薦！

新番出現「請勿與熊戰鬥」標語

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366