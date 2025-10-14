駭客稱入侵任天堂？秀大量資料夾截圖...組織近期攻擊紀錄曝光

記者楊智仁／綜合報導

名為 Crimson Collective 的高知名度駭客組織，聲稱他們成功入侵了遊戲巨頭任天堂。根據網路安全情報公司 Hackmanac 在推特分享截圖顯示，該組織疑似取得任天堂內部資料夾的存取權，內容包括「開發素材、製作資產、開發者檔案與備份資料」等，截至目前任天堂尚未對此事件發表任何聲明，這張截圖真實性仍無法確認。

▼駭客聲稱入侵任天堂 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Crimson Collective 近期曾對 Red Hat 發動駭客攻擊，非法入侵該公司的 GitHub 儲存庫並竊取約 570GB 的資料，該組織事後試圖以此向公司勒索贖金，但遭到拒絕。Red Hat 最終承認了資料外洩事件，並與執法單位及受影響客戶合作處理。若這次針對任天堂的攻擊屬實，外界推測 Crimson Collective 可能正採取同樣的手法，透過官方管道聯繫任天堂，要求支付贖金以刪除被竊資料，否則就公開洩漏。

儘管外界傳言不斷，但任天堂向來以「絕不洩密」聞名。除非涉及使用者個資或法律要求的資安通報，否則公司通常不會主動披露駭客入侵細節，因此，在任天堂正式回應之前 Crimson Collective 是否真的入侵成功仍是未知數。