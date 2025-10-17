ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

VTuber「Moona」驚提hololive是偶像公司　粉絲笑喊：不是諧星？

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive旗下VTuber，ID組一期生Moona Hoshinova，過去靠著在《Minecraft》數一數二的建築能力以及不錯歌喉，成功吸引不少粉絲喜愛。而日前本人在直播中被問到關於hololive公司是什麼，沒想到本人意外提出是「偶像公司」，讓許多粉絲都懷疑是否聽錯，並笑喊難道不是諧星公司。

▼Moona驚爆hololive是一間偶像公司。（圖／翻攝自YouTube／Moona Hoshinova hololive-ID）

▲▼Moona驚爆hololive是一間偶像公司。（圖／翻攝自YouTube／Moona Hoshinova hololive-ID）

事情其實是，日前在Moona Hoshinova直播上，就有新加入觀眾詢問什麼是hololive，結果Moona Hoshinova光速回答hololive是一間「偶像公司」，並且語氣還帶著非常認真，讓許多追隨多年的老粉當場懷疑是否聽錯，除此之外Moona還很詳細介紹旗下成員大部分都會直播玩遊戲，也有和觀眾互動聊天、唱歌、跳舞，公司除了日本，還有歐美和印尼分部。

不過為何觀眾反應那麼大，是因為hololive過去許多成員，開始做出一些與傳統偶像不符合的行為，像是各種粗言、不優雅動作等，因此被許多粉絲戲稱hololive老闆Yagoo夢想破碎，甚至還被製作成ICU觀察室，讓許多粉絲爆笑不已，並認為根本是諧星雲集。雖說Moona也知道觀眾在講什麼，但她還是認為講偶像公司比較清楚知道公司運作方式，畢竟新觀眾根本不知道hololive是在做什麼。

另外值得一提的是，Moona Hoshinova不僅是hololive印尼組第一位達到百萬的VTuber，也是東南亞地區第一個達到百萬的VTuber，並且她自身擁有優秀英文和印尼語，在當地可說是非常有影響力的一位VTuber。

