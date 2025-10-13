日本熊攻擊頻傳！新番出現「請勿與熊戰鬥」標語　網：第一次見

記者楊智仁／綜合報導

10 月新番《東島丹三郎想成為假面騎士》故事講述主角 東島丹三郎 對「假面騎士」懷有憧憬，然而在山中修行時與熊遭遇的場面。由於日本近期頻繁出現「熊出沒」事件引發社會關注，電視台竟罕見地出現警示字幕「絕對不要與熊搏鬥。」

▼絕對不要與熊搏鬥。（圖／翻攝自推特）

《東島丹三郎想成為假面騎士》目前放送兩集，在動畫瘋上為五星好評，故事描述東島丹三郎即便到了 40 歲，也依然認真地想成為「假面騎士」，因為小時候曾收看過電視特攝節目《假面騎士》，便以此立下志向勤修苦鍊、夢想要當假面騎士那樣的英雄。就在他即將放棄夢想之時，卻意外捲入了撼動社會的「冒牌修卡」搶劫事件…。

第 1 集中丹三郎過著一邊打工、一邊上山鍛鍊體能的生活，某天在山上訓練的場景裡他揮拳吶喊到，「再怎麼鍛鍊…我也不可能成為假面騎士啊！」此時一隻體型巨大的熊出現，雙方隨即展開搏鬥。由於日本社會近期持續報導「熊襲擊事件」，該段畫面播出後，日本電視台螢幕下方立刻出現提醒字幕「本作品為虛構內容，若與熊遭遇請以自身安全為重，切勿戰鬥」，這樣針對「熊」單獨出現的警告在動畫中極為罕見。