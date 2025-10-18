育碧放棄《刺客教條》黑奴新作　南北戰爭取消擔心彌助爭議上演

記者黃冠瑋／綜合報導

Ubisoft旗下《刺客教條》系列新作《刺客教條：暗影者》早在先前就因為「彌助」武士角色不符合原本日本文化，導致爭論炎上。如今有爆料者稱已經取消一款正在開發的《刺客教條》新作，原因竟是主角採用美國南北戰爭「黑奴刺客」，擔心彌助爭議重新上演，再加上美國政治緊張局勢，決定不冒任何公關風險。

▼育碧取消《刺客教條》黑人新作（圖／翻攝自X／@assassinscreed）

根據外媒報導，早在去年就傳出正在製作一款有關美國南北戰爭《刺客教條》新作，代號為「Project Freedom」項目，據傳故事背景設於美國南北戰爭以及重建時期（1860至1870 年代），玩家將扮演一名曾在南方為奴、後來向西移居開始新生活的黑人男子，在被刺客組織招募後，將重返南方為正義而戰、對抗當時新興的三K黨（Ku Klux Klan）。

然而，根據三名爆料者指稱，雖說他們都表示對這款遊戲設定非常期待，但Ubisoft巴黎高層已經決定取消這款遊戲，考量原因有兩點，其一是自從《刺客教條：暗影者》在2024年公開「黑人彌助」後，就遭到大量玩家強烈不滿；其二則是美國目前政治氛圍逐漸緊張，因此決定即使喊卡。

另外，其他爆料者也指出「這款遊戲設定在一個太不穩定的國家顯得太具政治性」，指出遊戲在開發中被取消屢見不鮮，但基於這理由是非常罕見。不過對於Ubisoft而言或許不是一件壞事，畢竟政治正確一直是玩家不太想見到的題材，至於目前Ubisoft 官方尚未進行任何回應。