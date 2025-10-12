ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《我英》最終季、銀魂《銀八老師》回歸！羚邦10月新番一次看

記者楊智仁／綜合報導

2025年10月羚邦推出多達20部動畫新番，《我的英雄學院》終將迎來精采的正邪大決戰、《銀魂》外傳的《銀魂 三年Z班銀八先生》所有重要又令人頭痛的角色都要回歸3年Z班，銀八老師將引爆什麼樣的笑料，接下來讓我們一起看看羚邦新番陣容。

▲▼新番。（圖／廠商）

《我的英雄學院 FINAL SEASON》

陪伴觀眾九年的《我的英雄學院》終於要進入最終決戰的第8季，延續第7季的熱血戰鬥劇情，英雄聯盟與敵聯合將進入最終生死決戰，英雄師徒歐爾麥特與綠谷出久，正面迎擊敵人師徒All For One與死柄木弔，在這場賭上所有英雄生命的宿命大戰中，宣告《我英》即將迎來前所未有的衝擊與偉大的結局。

▲▼新番。（圖／廠商提供）

《銀魂 3年Z班銀八先生》

空知英秋原著《銀魂》的衍生作品：《銀魂 3年Z班銀八老師》是大崎知仁所著的小說作品，惡搞日本經典青春校園教育電視劇《3年B組金八老師》，敘述坂田銀八擔任銀魂高中3年Z班的班導師，班上學生是《銀魂》裡的主要登場人物，。故事敘述由於新生招生人數不足，銀魂高中即將面臨關門大吉的危機，為了挽回學校招生人氣，理事長祭出重賞，所有老師們紛紛大顯身手，除了舉辦一日體驗入學，還計畫在網路上轉播運動會，使盡各種異想天開的方法的他們能順利解決學校倒閉的危機嗎？銀八要通過什麼樣的考驗，才能贏得學生們的愛戴呢。

▲▼新番。（圖／廠商提供）

《給不滅的你 (第三季)》

《給不滅的你》第三季「現世篇」背景來到距離連利爾城的攻防戰已經過了數百年，故事將時間軸大幅推進到現代社會，「不死」再度在這個世界甦醒，人們的服裝、外表與使用的物品都與過去有顯著的不同，路上呼嘯而過的汽車，在空中無限延伸的電線與閃爍的霓虹，在這個全新的世界裡「不死」內心真實的感受是什麼？

▲▼新番。（圖／廠商提供）

《婚戒物語 第二季》

原作漫畫由めいびい所創作，第二季故事從收集五枚戒指開始，佐藤春人與野中姬乃等人與深淵王進行決鬥，儘管眾人已將深淵王逼到絕境，但命不該絕的深淵王依舊做出強大的反擊，千鈞一髮之際，他們被阿拉巴斯塔所救，一行人得以暫時重整旗鼓。為了再度與深淵王對抗，佐藤與來自各國的公主們決定強化力量並透過加強羈絆的修行…也就是所謂的「新娘修行」。在種種試煉之下，佐藤與姬乃的關係更為緊密，同時他與涅芙麗緹絲、葛蘭納托、瑟菲珞與安芭盧等公主們的羈絆也變得更深，這次佐藤一行人是否能打敗深淵王，奪回世界和平？

▲▼新番。（圖／廠商提供）

《朋友的妹妹只纏著我》

改編自三河Ghost的輕小說，主人公大星明照是一名貫徹人生效率至上的理念，不交沒有意義的朋友，不談戀愛，不虛度光陰，只將時間用在學習、鍛鍊身體等對自己有效事物的高中生，他在班上只有一個朋友：小日向乙馬。但就在他一味追求高效率生活與學習的同時，乙馬的妹妹小日向彩羽卻總是對他糾纏不休，讓他片刻不得安寧，彩羽經常佔據明照的床鋪，用看得到吃不到的方式誘惑他，並樂此不疲「學長，約會嘛！」

隨時精力充沛的彩羽，總有各種方式把星照搞得心跳加速，誰能想到這個黏死人不償命的彩羽在學校明明就是一個活潑清純、氣質出眾、溫柔可人又體貼入微的高人氣好學生，面對這位超嗨、煩人又惹人愛的女孩，保證讓人笑到內傷的可愛煩人系青春戀愛喜劇開演。

▲▼新番。（圖／廠商提供）

《機械女僕 瑪麗》

在《機械女僕‧瑪麗》中，天才格鬥家「瑪麗」為了賺錢，開始擔任大財閥繼承人「亞瑟」的專屬女僕，身為私生子，亞瑟長年被仇視他的親戚下毒與暗殺的次數數不勝數，多次大難不死後的亞瑟變得冷酷且極度不信任人類，卻對無機物十分的溫柔，瑪麗只能假裝自己是機器女僕。正因為瑪麗天生的一號表情，讓亞瑟信以為真對瑪麗疼愛有加，甚至誤認為自己對於無機物產生感情，然而，瑪麗的真實身份若是曝光後果將難以想像，面對接二連三出現的刺客，一場無法相互承認的爆笑、甜蜜與最強戀愛喜劇從此開始。

▲▼新番。（圖／廠商提供）

《惡食千金與狂血公爵~那個魔物我就美美地享用了！~》

改編星彼方的原著輕小說，故事敘述擁有「惡食千金」稱號的伯爵千金梅爾菲拉，她擅長解剖魔物並將其烹調成美食，卻也因這項愛好讓其他貴族避之唯恐不及。某日參加秋季宴會時突遭魔物襲擊，此時，擁有「狂血公爵」稱號的亞里斯提德公爵出手相救。公爵平常熱愛狩獵魔物，被公認是渴求鮮血而不斷殺戮的怪人。因緣際會下，命運安排了兩人的相遇，當公爵高談闊論他與多種魔物戰鬥的過程時，梅爾菲拉總能立即應答出該魔物若使用何種料理方式會使其變得更加美味，兩人情投意合相見恨晚，這對天作之合，交織出一段愛情、戰鬥、美食的飢餓系奇幻物語。

▲▼新番。（圖／廠商提供）

《彈珠汽水瓶裡的千歲同學》

《彈珠汽水瓶裡的千歲同學》改編自裕夢所著、raemz插畫的輕小說，僅管在學校網站被匿名攻擊「五班的千歲朔是個亂玩女人的渣男」，儘管如此，千歲朔依然是君臨藤志高中頂層的存在，學習、運動與社交能力都是全校的頂層的他，身邊總是圍繞著外表與內在也同樣出眾的一群朋友：公主氣場滿點的柊夕湖、努力的後天型現充內田優空，以及活力十足的籃球社主將青海陽。朔和朋友們在新班級裡的快樂日子才開始沒多久，突然有人拜託朔幫助一位把自己關在家裡的學生，本作是他的現充後宮傳，還是…？

▲▼新番。（圖／廠商提供）

《末世二輪之旅》

由さいとー栄所著漫畫作品改編，動畫《末世二輪之旅》描述少女陽子和愛莉騎著YAMAHA SEROW越野機車，愉快地奔走於日本各大旅遊勝地，無論是在箱根眺望富士山，或在橫濱海灣大橋釣魚，又或者前往東京國際展示中心，一路暢行無阻，因為人類文明已經結束了，兩人獨占所有自然美景，這是前所未有、自由的二輪之旅，既然世界已經終結，那就騎摩拖車去旅行吧。

▲▼新番。（圖／廠商提供）

《東島丹三郎想成為假面騎士》

由柴田ヨクサル所著漫畫《東島丹三郎想成為假面騎士》，描述熱愛特攝影集《假面騎士》系列的東島丹三郎，即使40歲仍不忘每天刻苦鍛鍊自己。就在他即將放棄夢想的某日，路上偶然碰到假扮成邪惡組織「修卡」戰鬥員的銀行搶匪，他會選擇戴上了假面騎士1號的面具挺身而出？

▲▼新番。（圖／廠商提供）

《不中用的前輩》

在公司內部風評並不是太好的鐵輪，第一次擔起指導後輩的責任，教育直屬的新進員工龜川，儘管鐵輪嘴上說得嚴厲，不過龜川知道這其實是她笨拙的表達方式。她還是有溫柔的一面，會關心他吃得如何、時時注意他是不是需要幫助，也會適時為部下站出來。無論是工作上，還是私底下，龜川漸漸接觸到隱藏在鐵輪嚴厲態度下的真實的一面。

▲▼新番。（圖／廠商提供）

《對我垂涎欲滴的非人少女》

改編自苗川彩的漫畫《對我垂涎欲滴的非人少女》敘述突然出現的人魚少女汐莉，溫柔地牽起在靠海城鎮獨居的女高中生比名子的手說「我來找妳，是為了吃掉妳。」比名子的體質特殊，具有招惹妖怪的特質，為了尋求她而出現的少女汐莉，決意保護比名子，要等到她成熟、成為最棒的可食用狀態時再一口氣將她吃掉，被告知即將發生於不久將來的蠻橫死訊，此時比名子心中的想法是：「如果是這個人，或許就可以~」。

▲▼新番。（圖／廠商提供）

關鍵字：新番

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【北海岸火燒車】高中同學租車半途突起火！熱心騎士狂按喇叭救一車人

推薦閱讀

Xbox漲價連前創辦人都不挺：公司迷失方向...懷念20年前文化

《決勝時刻：黑色行動7》確認沒壁跑功能　副總監解釋：為時過早

《我英》最終季、銀魂《銀八老師》回歸！羚邦10月新番一次看

《鏈鋸人》上田麗奈完美詮釋「蕾潔」：必須讓大家覺得可愛

爆料者曝PS6可能在2027亮相！效能強三倍光線追蹤能力大提升

Steam Deck玩家研讀4380小時考證書　通關轉大學網驚高超創意

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產　回憶恐消失網曝不碰法律地雷

Discord爆重大資安洩漏！駭客稱竊218萬張證件...勒索贖金

火藥濃！《魔戒》爆新作遊戲　攜1億美對抗《霍格華茲的傳承》

《羊蹄山戰鬼》「摸狐狸」引日網憂　恐寄生蟲上身求現實別效仿

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Discord爆重大資安洩漏

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產

《羊蹄山戰鬼》摸狐狸引日網憂

《魔戒》爆新作遊戲

《鬼滅》無限城墜落速度高達180公里

《數碼寶貝物語》新作獲極好評

《羊蹄山戰鬼》風景太美網曬實景照

AI生成現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權

Steam Deck玩家讀4380小時考證書

爆料者曝PS6可能在2027亮相

最新新聞

Xbox漲價連前創辦人都不挺

《黑色行動7》確認沒壁跑功能

羚邦新番一次看：《我英》最終季

《鏈鋸人》上田麗奈完美詮釋蕾潔

爆料者曝PS6可能在2027亮相

Steam Deck玩家讀4380小時考證書

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產

Discord爆重大資安洩漏

《魔戒》爆新作遊戲

《羊蹄山戰鬼》摸狐狸引日網憂

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366