《鏈鋸人》上田麗奈完美詮釋「蕾潔」：必須讓大家覺得可愛

記者楊智仁／綜合報導

由漫畫家藤本樹原作、改編自人氣作品的電影《鏈鋸人 蕾潔篇》上映後繳出好成績，本作描繪淀治與少女蕾潔之間的相遇與命運糾葛，其中蕾潔作為主角更是讓淀治以及觀眾們神魂顛倒，聲優「上田麗奈」充滿魅力又帶著神祕的聲線讓粉絲們為之讚嘆，而上田麗奈於訪談中提到這次配音的心路歷程。

▼上田麗奈完美詮釋「蕾潔」。（圖／翻攝自索尼影業）

根據外媒 ORICON NEWS 報導，上田表示，「第一次看原作時覺得這真是一個令人心酸的故事，透過蕾潔與淀治互動，可以看到淀治內心動搖與人性成長，讓我非常感動，不過，因為大家的角色都已經定型，而我則是中途加入必須讓蕾潔足夠有魅力，否則整個故事就缺乏說服力，我一直在想自己能否做到。」

蕾潔登場，是為了動搖淀治對真紀真的情感，上田笑說，「必須讓淀治也好、觀眾也好都覺得『也許蕾潔更可愛』，那種壓力真的很大，我有刻意在前半段隱藏蕾潔的心機，讓她看起來純真天真。導演希望我能『讓觀眾心跳加速』甚至加上『開朗、陽光的感覺』，那部分的拿捏真的很難，太活潑會顯得吵鬧，不夠又少了魅力，我只能一點點地調整。」

外媒訪談中更進一步揭露上田麗奈配音時的心路歷程，包含變身後的聲線反差，以及一些即興演出，同時也有聲優群訪談的相關內容，有興趣的讀者可以至影片中查看。