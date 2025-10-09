ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《薰香花朵凛然綻放》動畫化銷量狂增240萬冊！溫柔台詞傳達感激

記者楊智仁／綜合報導

《薰香花朵凛然綻放》可說是上季人氣最高動畫之一，超級可愛薰子、正面向上青春氣息、CloverWorks 精良製作品質都是成功關鍵。伴隨著《薰香花朵凛然綻放》單行本第 20 集於今日 ( 10/9 ) 正式發售，官方也宣布系列累積發行量突破 800 萬冊。

▼《薰香花朵凛然綻放》上季高人氣動畫。（圖／翻攝自@kaoruhana_anime推特） ▲▼薰香。（圖／翻攝自推特）

《薰香花朵凛然綻放》自 2021 年 10 月起於漫畫 App「Magazine Pocket」連載，以千鳥男子高校與桔梗女子高校為背景，描繪外表強悍的紬凜太郎，與可愛溫柔的和栗薰子間「近在咫尺卻又遙不可及」青春物語。自連載以來《薰香花朵凛然綻放》屢獲肯定，包括 TSUTAYA 漫畫大賞第 2 名、下一部爆紅漫畫大賞 Web 部門第 6 名，以及三洋堂書店漫畫大賞準大賞。

▲▼薰香。（圖／翻攝自推特）

《薰香花朵凛然綻放》單行本自 2022 年 3 月推出第 1 卷後，即因銷售超乎預期迅速再版，初期銷量達原定規劃的 150%，動畫自今年 7 月 5 放送以來引發熱潮，動畫開播時 560 萬冊，如今已突破 800 萬冊，可見動畫化為作品帶來重要推力。為回饋廣大讀者支持，官方推出「感謝特別影片」由兩位主角聲優 井上穗乃花 與 中山祥德 參與演出，特別選用作品出現超過 250 次的關鍵台詞「謝謝」，透過薰子與凜太郎對話，溫柔地傳遞角色對彼此與粉絲的感謝。

關鍵字：薰香花朵凛然綻放

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

推薦閱讀

馬斯克信心喊「明年推出偉大AI生成遊戲」...開發人才招募中

《薰香花朵凛然綻放》動畫化銷量狂增240萬冊！溫柔台詞傳達感激

電競滑鼠變竊聽器？海外團隊新技術...桌面震動提取聲音波形

《羊蹄山戰鬼》風景太美！當地人曝「完全不誇張」、玩家湧朝聖

網吐槽《出租女友》太拖...作者親回覆：角色行為非我所能控制

「羊水破了開直播」實況主8hrs分娩全放送　網嚇瘋：扯瘋但好溫馨

到哪都有轉舌頭迷因！韓國「捏臉神遊」《嘟嘟臉惡作劇》登台　爆紅3大特色一次看

新番《無限扭蛋 (略)》標題竟長達60字　網傻眼：在寫日記？

Xbox主機恐成最後稻草？　微軟闢謠：新機仍在開發從未放棄

《鏈鋸人 蕾潔篇》雙周奪冠票房破億！特典加印網：打敗黃牛惡魔

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅》無限城墜落速度高達180公里

《無限扭蛋 (略)》標題竟長達60字

《數碼寶貝物語》新作獲極好評

台灣VTuber「考娜」不幸離世　

《羊蹄山戰鬼》風景太美網曬實景照

實況主８小時生產全放送

海外網選最期待新番《一拳超人》最強

任天堂法務出手！起訴Switch盜版論壇

AI生成現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權

滑鼠變竊聽器？海外團隊新技術

最新新聞

馬斯克：明年推出偉大AI生成遊戲

《薰香花朵凛然綻放》銷量狂增240萬

滑鼠變竊聽器？海外團隊新技術

《羊蹄山戰鬼》風景太美網曬實景照

網吐槽《出租女友》太拖...作者親回覆

實況主８小時生產全放送

韓捏臉神遊《嘟嘟臉惡作劇》登台

《無限扭蛋 (略)》標題竟長達60字

Xbox主機恐成最後稻草？

《鏈鋸人 蕾潔篇》雙周奪冠票房破億

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366