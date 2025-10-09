《薰香花朵凛然綻放》動畫化銷量狂增240萬冊！溫柔台詞傳達感激

記者楊智仁／綜合報導

《薰香花朵凛然綻放》可說是上季人氣最高動畫之一，超級可愛薰子、正面向上青春氣息、CloverWorks 精良製作品質都是成功關鍵。伴隨著《薰香花朵凛然綻放》單行本第 20 集於今日 ( 10/9 ) 正式發售，官方也宣布系列累積發行量突破 800 萬冊。

▼《薰香花朵凛然綻放》上季高人氣動畫。（圖／翻攝自@kaoruhana_anime推特）

《薰香花朵凛然綻放》自 2021 年 10 月起於漫畫 App「Magazine Pocket」連載，以千鳥男子高校與桔梗女子高校為背景，描繪外表強悍的紬凜太郎，與可愛溫柔的和栗薰子間「近在咫尺卻又遙不可及」青春物語。自連載以來《薰香花朵凛然綻放》屢獲肯定，包括 TSUTAYA 漫畫大賞第 2 名、下一部爆紅漫畫大賞 Web 部門第 6 名，以及三洋堂書店漫畫大賞準大賞。

《薰香花朵凛然綻放》單行本自 2022 年 3 月推出第 1 卷後，即因銷售超乎預期迅速再版，初期銷量達原定規劃的 150%，動畫自今年 7 月 5 放送以來引發熱潮，動畫開播時 560 萬冊，如今已突破 800 萬冊，可見動畫化為作品帶來重要推力。為回饋廣大讀者支持，官方推出「感謝特別影片」由兩位主角聲優 井上穗乃花 與 中山祥德 參與演出，特別選用作品出現超過 250 次的關鍵台詞「謝謝」，透過薰子與凜太郎對話，溫柔地傳遞角色對彼此與粉絲的感謝。