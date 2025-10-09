ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

馬斯克信心喊「明年推出偉大AI生成遊戲」...開發人才招募中

記者楊智仁／綜合報導

全球首富、同時身兼 Tesla、SpaceX 與 X 老闆的 伊隆・馬斯克（Elon Musk），近日再度引發話題，他在社群平台上宣布，由其人工智慧公司 xAI 所成立的遊戲工作室，預計將於 2026 年推出首款 AI 生成遊戲。

馬斯克貼文中表示，「xAI 遊戲工作室將於明年底前推出一款偉大的 AI 生成遊戲」，並附上一段由自家 AI 模型 Grok 製作的動畫，內容是一名男手持自動步槍衝向燃燒的戰車。儘管目前細節仍有限，外界普遍認為這是馬斯克首次明確透露遊戲開發進展，此前他曾批評遊戲產業被大型企業壟斷，聲稱要以 AI 技術「讓遊戲再次偉大」，如今馬斯克主動提及相關計畫，顯示項目確實進行中，同時 xAI 正在招募遊戲開發人員，主要工作內容是訓練 AI 模型 Grok　創造出娛樂互動性的內容。

然而，這款遊戲能否如馬斯克所言成為「偉大作品」仍引發質疑，業界人士指出，目前市場上已有多款由生成式 AI 製作的遊戲問世，xAI 要推出類似產品並非難事，但要做出真正優秀的遊戲，仍需經驗與創意。除了遊戲，馬斯克也透露　Grok 將於 2026 年底前拍出「至少能看」的電影，並在 2027 年推出「真正優秀的電影」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

