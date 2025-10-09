ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

網吐槽《出租女友》太拖...作者親回覆：角色行為非我所能控制

記者楊智仁／綜合報導

由宮島禮吏所繪漫畫《出租女友》自 2017 年開始連載，最初憑著精美畫風、可愛角色設計擁有許多粉絲，然而後面故事幾乎毫無進展，讓許多網友調侃作品很「水」。先前作者宮島禮吏也罕見在推特上做出回應，表示「角色的行為從來都不是按照作者想要的方式進行。」

▼《出租女友》漫畫推出 42 卷。（圖／翻攝自推特）▲▼出租。（圖／翻攝自推特）

《出租女友》邁入第 8 年為連載最久的戀愛喜劇作品，日本單行本於 9 月 17 日推出單行本第 42 卷、累積發行超過 1400 萬冊，然而漫畫劇情進展極致緩慢，今年 7 月漫畫第 380 話的急轉彎劇情引發讀者不滿，甚至就連宮島禮吏的媽媽都把作者罵了一頓。先前一位網友在推特發文表示，「《出租女友》的漫畫集數已經和《七龍珠》一樣了，為這國家的衰落流淚」，竟意外引來作者回應。

該推文在社群上超過 3000 多萬觀看，隨後宮島禮吏引用了該推文表示，「角色的行為從來都不是按照作者想要的方式進行的，在我意識到之前，故事已經發展到了這一卷。」該回覆也吸引不少網友留言，有人鼓勵作者不要被網路的評論影響，也有人批評作品早該完結了。儘管《出租女友》遭到質疑，不過動畫漫畫兩方都繳出好成績，在第四季放送完畢後，官方隨機宣布動畫第五季將會在 2026 年播出。

