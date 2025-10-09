「羊水破了開直播」實況主8hrs分娩全放送　網嚇瘋：扯瘋但好溫馨

記者蘇晟彥／綜合報導

Twitch 8日迎來平台「最有生命力」直播，實況主Fadny以自己生產小孩全過程為內容，與粉絲分享全部過程，以水中生產的方式，由專業團隊協助，全程歷時8小時，吸引超過2.7萬網友觀看，甚至連平台執行長都忍不住留言，讓不少網友看完直呼，「雖然覺得好扯但又好感動，媽媽真的辛苦了！」

▼Fadny分享自己生產全過程。（圖／@fandybtw）



Fandy 8日跟觀眾預告「自己羊水破了，所以決定來直播生產過程」，接著在Twitch平台全程放送自己在家中水中生產分娩的過程，只見在專業團隊、親人閨蜜的協助下，Fandy從前面的準備到最後見到小baby本人，整段直播總共歷時8小時34分鐘，過程可以看到Fandy各種不舒服、需要閨蜜安撫的畫面，以及最後進到泳池中，精疲力竭的將寶寶生出來的畫面，整段過程讓不少網友看完直呼，「感覺很大膽，但又好有生命力」。

對次，這個超「另類」的直播吸引了Twitch 執行長 Dan Clancy現身在聊天室，同時祝福一切順利，但也有不少網友認為Fandy這個內容相較於其他直播「尺度太大，只是為了吸流量」，認為平台方居然完全不管制，難怪現在一大堆擦邊直播出現；但也有人認為Fandy從頭到尾都做好保護措施，分享這麼有生命力的直播根本沒有任何色情成分，而且非常的「溫馨」。