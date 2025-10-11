ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

敲碗3年！《吸血鬼倖存者》四人線上模式來了　千遍問題即將揭曉

記者黃冠瑋／綜合報導

一推出就大獲好評的《吸血鬼倖存者》，早在先前玩家就一直敲碗官方推出線上合作模式，如今時隔三年開發商Poncle宣布，遊戲將在1.14版本正式加入四人線上合作模式，能與好友共同對抗怪物大軍，並且還會新增2個地圖「Mazzerella」和「Westwoods」，以及玩家詢問官方數千遍答案也將在未來更新陸續揭曉。

▼《吸血鬼倖存者》四人線上合作模式終於加入。（圖／翻攝自X／@poncle_vampire）

▲▼《吸血鬼倖存者》四人線上合作模式終於加入。（圖／翻攝自X／@poncle_vampire）

《吸血鬼倖存者》是一款結合了 Roguelike 元素的俯視角動作遊戲，玩家操作的角色會自動攻擊，透過獲取裝備和升級來抵抗從四面八方湧來的敵人，遊戲是由獨立開發商Poncle製作的遊戲，沒想到在2022年推出時，靠著官方持續完善作品以及不斷更新，直接讓這款遊戲一砲而紅，在遊戲綜合評分網OpenCritic更是開出88分。雖說這款遊戲除了單人模式外，官方也新增了單機多人的合作模式，但考量到玩家好友距離可能不住在附近，因此線上合作模式一直以來是玩家們的渴望。

如今Poncle正式宣布將在1.14版本加入第一個內容「四人線上合作模式」，玩家終於可以打破距離限制，與好友一同對抗怪物大軍，此外官方也透露此次更新不僅加入線上合作模式，還會新增兩個地圖「Mazzerella」和「Westwoods」，預計將在未來五週內陸續公開更多內容，其中玩家詢問數千遍答案也將正式揭曉，這也是繼四月廣受好評的DLC「Emerald Diorama expansion」後再度更新，雖說目前並未明確何時上線，但推估將在11月正式上線。

另外值得一提的是，隨著《吸血鬼倖存者》廣受好評，官方也已在先前批准遊戲將改編成電影，其中將由以電影改編作品聞名的Story Kitchen製作，目前該公司先前也取得《光與影：33號遠征隊》電影製作權，想必能在為遊戲人氣再創巔峰。

關鍵字：吸血鬼倖存者

