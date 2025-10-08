ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《一拳超人》最強回歸《間諜家家酒》排第二　海外網選最期待新番

記者楊智仁／綜合報導

隨著 10 月到來，眾所矚目的秋季新番已經陸續登場，本季有相當多強檔續作「間諜家家酒 / 一拳超人 / 我的英雄學院 Final season、賽馬娘 灰髮灰姑娘 第二季度...」。先前海外知名投票網站 Anime Corner 也公布 10 月最期待新番排行，讓我們一起來看看有哪些動畫上榜。

▲▼新番。（圖／翻攝自推特）

首先冠軍是《一拳超人》第三季獲得 7.13% 得票率，許多人都聽過的「One Punch」系列首季 2015 年播出迅速引發關注，埼玉超強力量搭配一擊必殺劇情，點燃許多觀眾心中小宇宙。雖然《一拳超人》聲量很高，動畫推出節奏並沒有大家想像中快速，時隔 6 年第三季終於要在 10 月 12 日放送，「最恐」餓狼碰頭「最強」埼玉讓粉絲們相當期待。

每季動畫都是霸權《SPY x FAMILY 間諜家家酒》第三季正式回歸，這次以 6.20% 得票率排名第二，「黃昏的過去，校車劫持前所未有的威脅」新篇章即將登場，兩大人氣歌星 / 樂團 SPITZ 、幾田莉拉獻聲主題曲，再搭配超可愛的安妮亞，這次《間諜家家酒》又會帶來怎麼樣的故事讓我們拭目以待。

《我的英雄學院》迎向最終季 5.77% 得票率排名第三，這部銷量破億漫畫去年 8 月完結，動畫自 2016 年不知不覺到第 8 季「FINAL SEASON」，並準備為長達 10 年的英雄激戰劃下句點。象徵和平的「歐爾麥特」與邪惡象徵「All For One」決一死鬥，主角綠谷與宿敵死柄木也展開正面交鋒，伴隨著「我要延續下去──意志與希望」的吶喊故事將邁入最高潮。

排行榜上「亂馬½、給不滅的你 第三季、賽馬娘 灰髮灰姑娘 第二季度、最後可以再拜託您一件事嗎、永遠的黃昏」等人氣作品也都有上榜，詳細排行可以至官網查看資訊。

