任天堂驚現奇怪片〈Close to you〉　金髮孩超萌網猜《皮克敏》

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂對於遊戲彩蛋添加可說是下足功夫，像是先前《咚奇剛蕉力全開》出現奇怪文字、《瑪利歐賽車世界》神秘音樂、《超級瑪利歐兄弟驚奇》角色彩蛋，都讓人驚喜連連。如今任天堂7日再度無預警釋出4分鐘動畫短片〈Close to you〉，其中金髮萌孩與漂浮奶嘴，讓不少人紛紛猜測很可能與《皮克敏》有關。

▼任天堂無預警釋出4分鐘動畫短片。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo 公式チャンネル）

▲▼任天堂無預警釋出4分鐘動畫短片。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo 公式チャンネル）

根據目前所知道資訊，該動畫是在Nintendo Today應用程式，以及官方YouTube、Instagram及X等多個平台同步上線，只不過任天堂並未提供任何說明或背景資訊，並且還關閉了YouTube評論功能。從影片中可以看到整體是用3DCG技術製作，描述著金髮萌孩與母親互動，起初母親為了暫時離開，於是用奶嘴來安撫萌孩，結果劇情突然出現轉折，玩具、搖鈴開始自行移動，甚至連奶嘴也跟著飄走，於是萌孩為了再次抓到奶嘴，決定試著站起邁出人生第一步，而他的母親剛好回來看見，也因此成功見證了他的成長。

雖說整個短片時長僅僅只用3分55秒，但整體製作水準卻相當精緻，然而卻有人認為短片中並未出現任何與任天堂相關的角色，並且整體劇情也僅僅只是見證萌孩成長，也因此令人搞不清頭緒。不過卻有網友發現在影片大約29秒時，出現一段鋼琴配樂，而這段旋律剛好與遊戲《皮克敏》所使用類似，再加上物品自行移動的情節，因此不少人認為這是任天堂在為《皮克敏》新資訊做宣傳。

另外值得一提的是，早在2022年任天堂就有日本動畫工作室 Dynamo Pictures，並在後續更名為Nintendo Pictures，目的是專注於開發運用任天堂智慧財產的視覺內容，並且先前也已經確定《超級瑪利歐銀河》和《薩爾達傳說》電影分別將在2026年和2027上映，因此很可能這支短片是任天堂想向大眾展示目前所擁有製作實力，從而推動由上到下的任天堂產業鏈。

任天堂皮克敏

