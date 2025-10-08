前美貿易委員會主席批微軟　曾警告收購暴雪後漲價裁員成真

記者楊智仁／綜合報導

就在幾年前，美國聯邦貿易委員會（FTC）曾極力阻止微軟以 700 億美元收購動視暴雪，理由是這筆交易將損害市場競爭、消費者與勞工的權益。近期伴隨著 Xbox Game Pass 漲價消息，當年主導此案的 FTC 前主席莉娜・康（Lina Khan）發文表示，目前情況正印證 FTC 當初反對這樁交易時所提出的警告

莉娜・康表示，「微軟收購動視暴雪之後，隨之而來的是大規模漲價與裁員，對玩家與開發者都造成傷害，正如我們在各產業中看到的那樣，市場集中與價格上升往往是相伴而生的結果。當一家企業壯大到『不在乎一切』時，它就能在不必擔心後果的情況下，讓消費者的處境更糟。」

康的這番提醒正好緊接著微軟宣布 Xbox Game Pass Ultimate 漲價 50% 的消息。雖然官方聲稱訂閱方案將加入《Fortnite Crew》與《Ubisoft Classics》等新內容，但許多玩家認為這些「升級」並非他們所期待的。此外，這次發言也發生在微軟接連裁員、關閉工作室、取消多款遊戲之後。根據外媒報導，微軟去年將《決勝時刻》系列新作首日加入 Game Pass，導致銷售損失高達 3 億美元，這極可能是近期訂閱價格大幅上漲的主因之一。