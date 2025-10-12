ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Steam玩家嘆無法繼承父帳號遺產　回憶恐消失網曝不碰法律地雷

記者黃冠瑋／綜合報導

每年Steam靠著各種特價，成功吸引無數玩家購買遊戲，就算玩不了全部遊戲也寧可先購買起來放著，像是先前有玩家收藏破4萬款遊戲。然而隨著時間流逝玩家終會老去，因此近幾年也衍生出「數位遺產」傳承問題，對此一名玩家就因為他的父親罹患絕症，擔心他的帳號無法繼承保存，讓此爭議再度受到社群討論。

事情其實是，一名玩家在Reddit Steam討論區詢問關於遊戲帳號問題，提到他的父親被醫生宣告罹患絕症，目前僅剩數月壽命，自從五年前被診斷出病症後，讓他父親鮮少能外出活動，因此開始在Steam上購買遊戲，不知不覺也累積許多遊戲，而這些遊戲陪伴他老爸度過無數治療與痛苦的時光，其中不少與家人一同遊玩的作品，也承載了大量珍貴回憶。

然而他卻表示感到無奈，隨著父親時日無多，他希望能將累積多年的Steam遊戲庫留存下來，但Steam條款有相關規定，只要帳號持有者過世，那麼遊戲帳號內所有購買遊戲便會一同消失，並且帳號與購買的遊戲授權皆不得轉讓或繼承。對於這樣的規定他感到難以接受，「那些書本、黑膠唱片、DVD，甚至老遊戲都可以一代傳一代，為什麼數位遊戲庫卻好像會在人離開的那一刻跟著消失？我爸的遊戲收藏是他人生的一部分，也是他的遺產。只因為合約細節就要失去這一切，實在太殘酷了」。

消息一出後，也迅速掀起許多網友熱議，其中一部分網友認為直接在持有著還在世時，繼承帳號所有資訊，只要確保手機信箱能長期登入，Steam也不會特地去查該帳號是不是本人，帳密登入就能使用；另一部分網友則是給出家庭共享功能，只要建議建立 Steam家庭群組，家人便可透過共享機制遊玩該帳號的遊戲庫，即便同時遊玩會受限，但收藏目的已經達到。

另外，關於為何Steam一直無法接受遊戲繼承問題，其實許多玩家也能理解，畢竟是為了避免涉及遺產繼承法律與律師程序的複雜糾紛，對於Valve而言這塊法律地雷，能不碰就不碰，避免產生出更多難以理清的法律責任。

關鍵字：Steam

