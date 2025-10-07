極好評《PICO PARK經典》意外變永久免費？作者失誤：改不回來

記者楊智仁／綜合報導

日本遊戲開發者三宅俊輔近日宣布，合作動作遊戲《PICO PARK: Classic Edition》的 Steam 版本，因操作疏忽導致無法恢復付費，未來將「永久免費」供玩家遊玩。

▼《PICO PARK: Classic Edition》。（圖／翻攝自Steam）

《PICO PARK: Classic Edition》是一款支援 2 至 10 人同時遊玩的橫向卷軸合作動作遊戲，在 Steam 上評價為「極度好評」。玩家需透過團隊合作，互相踩踏、解謎才能通過關卡，該作是 2016 年推出的初代版本，後續作品《PICO PARK》於 2021 年問世，《PICO PARK 2》則於 2024 年登場。

今年 9 月《PICO PARK: Classic Edition》迎來睽違 9 年的更新，為了慶祝更新開發者一度將遊戲暫時設定為免費。原定只開放約一周的限時活動，但更新結束後卻無法再改回付費狀態。三宅俊輔解釋，這是由於 Steam 平台的規約所致，《Classic Edition》曾於 2021 年進行過一次免費化，當時他在申請時同意了「免費化後將無法重新改為付費」條款，但事後忘記這項限制，結果導致本次更新後遊戲只能保持免費狀態。