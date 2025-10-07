ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

極好評《PICO PARK經典》意外變永久免費？作者失誤：改不回來

記者楊智仁／綜合報導

日本遊戲開發者三宅俊輔近日宣布，合作動作遊戲《PICO PARK: Classic Edition》的 Steam 版本，因操作疏忽導致無法恢復付費，未來將「永久免費」供玩家遊玩。

▼《PICO PARK: Classic Edition》。（圖／翻攝自Steam）▲▼ PICO。（圖／翻攝自Steam）

《PICO PARK: Classic Edition》是一款支援 2 至 10 人同時遊玩的橫向卷軸合作動作遊戲，在 Steam 上評價為「極度好評」。玩家需透過團隊合作，互相踩踏、解謎才能通過關卡，該作是 2016 年推出的初代版本，後續作品《PICO PARK》於 2021 年問世，《PICO PARK 2》則於 2024 年登場。

今年 9 月《PICO PARK: Classic Edition》迎來睽違 9 年的更新，為了慶祝更新開發者一度將遊戲暫時設定為免費。原定只開放約一周的限時活動，但更新結束後卻無法再改回付費狀態。三宅俊輔解釋，這是由於 Steam 平台的規約所致，《Classic Edition》曾於 2021 年進行過一次免費化，當時他在申請時同意了「免費化後將無法重新改為付費」條款，但事後忘記這項限制，結果導致本次更新後遊戲只能保持免費狀態。

關鍵字：PICO PARK

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

推薦閱讀

極好評《PICO PARK經典》意外變永久免費？作者失誤：改不回來

《鬼滅》無限城墜落速度飆180公里！東大生算出「水柱」超強

台灣VTuber「考娜」不幸離世　遺作〈Stella〉永留粉絲悲鳴

《進擊的巨人》聲優梶裕貴遭網路誹謗　嚴正聲明將採法律行動

《Minecraft》玩家花14年抵達「邊境之地」　跨1200萬方塊慈善傳說

《絲綢之歌》文件出現「神秘紋章」　類聖巢圖案引網猜未來DLC

《我的英雄學院》最新主機遊戲明年發售！3對3解放個性邁最終戰

《間諜家家酒》攻佔日本車站全是安妮亞、符合身高只露臉萌翻

分析師稱「雲端遊戲才是未來」　唱衰主機：正毀掉自己遊戲事業

網傳任天堂「遊說政府」限制生成式AI　官方駁斥：從未接觸

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《Minecraft》玩家花14年抵達「邊境之地」

《鬼滅》無限城墜落速度高達180公里

台灣VTuber「考娜」不幸離世　

《魔物獵人荒野》古龍終於來襲

《絲綢之歌》文件出現神秘紋章

《我英》最新主機遊戲明年發售

海外消費組織發起「抵制任天堂」

天際阿嬤再宣布停更《上古卷軸》

《PICO PARK經典》意外變永久免費

《特戰英豪》NRG粉碎FNC奪冠美夢

最新新聞

《PICO PARK經典》意外變永久免費

《鬼滅》無限城墜落速度高達180公里

台灣VTuber「考娜」不幸離世　

梶裕貴遭誹謗聲明將採法律行動

《Minecraft》玩家花14年抵達「邊境之地」

《絲綢之歌》文件出現神秘紋章

《我英》最新主機遊戲明年發售

《間諜家家酒》日本車站全是安妮亞

分析師稱「雲端遊戲才是未來」

任天堂澄清沒有「遊說政府」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366