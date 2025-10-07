《鬼滅》無限城墜落速度飆180公里！東大生算出「水柱」超強

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》根據官方 9 月底統計全球總觀影人次已達 5500 萬 4375 人，累計票房突破 680 億日圓，炭治郎與鬼殺隊墜入無限城準備和鬼王決一死戰。不過是否有人曾好奇「墜入無限城」速度到底有多快呢，根據外媒報導，一位東京大學學生就算出這個答案。

該筆者表示，在看《鬼滅》時總會讓他不禁思考起數學的問題，所謂「無限城」若真如字面般擁有數學意義上的「無限空間」，那維持它的能量也必然是無限大，即便上弦擁有近乎不死再生力，要創造出真正「無限」結構仍不可能，更合理的推測「這其實是一座大到讓人誤以為是無限的有限空間。」

劇中，炭治郎運氣不佳掉進一條像豎井般的深洞，普通人掉下去必死無疑，所幸他被「水柱」富岡義勇在千鈞一髮之際抓住，若想靠自身脫困，除非能抓住邊緣或利用劍技反衝力減速，但這在現實中幾乎不可能。在那個場景裡，炭治郎大約下墜超過五秒，這意味著他的落下速度幾乎等同自由落體運動的終端速度。若以地球重力加速度 9.8 m/s² 粗略估算，五秒時速度已達約 50 公尺/秒：相當於時速 180 公里。

換言之，富岡義勇徒手接住炭治郎，等同以人力承受一台重物以時速 180 公里撞擊的衝擊力，這握力與反應力幾乎超越人類極限，也讓這位沉默寡言的水柱顯得更加厲害。文章中還有一些計算的小細節，甚至教讀者們偷懶的方法，希望讓大家愛上「數字的樂趣」。