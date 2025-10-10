《刺客教條幻象》DLC預告搶先亮相　「回憶之谷」重回沙漠復仇

記者黃冠瑋／綜合報導

由Ubisoft所開發的潛行動作遊戲《刺客教條：幻象》，在上市初期就靠著反璞歸真修改獲得不少玩家好評。先前遊戲也傳出將會有全新免費DLC加入，如今官方正式公開關於此DLC預告片，玩家將扮演小賊「巴辛姆」，逃到巴格達加入神秘組織「無形者」行列，開啟新一段沙漠復仇之旅，找尋真正自己。

▼《刺客教條幻象》DLC預告搶先亮相。（圖／翻攝自YouTube／Ubisoft）

《刺客教條：幻象》是由Ubisoft波爾多工作室開發於2023年上市的作品，遊戲最初原是《維京紀元》的DLC，後續經過官方調整改為獨立成完整作品，並重新採取以前系列早期「小規模、重潛行」設計特色，故事講述刺客小賊巴辛姆（Basim）冒險旅程。對此官方也在先前透露全新免費DLC將在今年推出，如今關於《刺客教條：幻象》DLC「回憶之谷」也正式亮相。

從預告片中可以看到，主角巴辛姆以及配角德維斯從一條長長的山谷中走出，並進入到一片開闊的沙漠環境，至於前方似乎隱藏著一處古代遺跡。雖說預告內並未透露任何關於遊戲上玩法資訊，但早在先前官方就有提到此次DLC不僅會加入全新任務，也會針對遊玩內容進行大幅翻新，其中故事將會在沙烏地阿拉伯綠洲城市「埃爾奧拉」展開，作為一座擁有超過7,000年歷史的古老綠洲城市，曾被聯合國教科文組織列為世界遺產，周遭所呈現砂岩壁貌很適合成為《刺客教條》探索的內容。

此外，DLC的開發資金據傳是來自沙烏地阿拉伯主權基金「公共投資基金」（PIF），因此會有新DLC產生也不讓人感到意外，但也有不少玩家擔心遊戲會因為PIF介入導致不好影響，不過Ubisoft則是強調回應，他們具有《刺客教條：幻象》DLC「完全創作」權力，因此玩家無須擔心PIF會過度介入。另外，官方也確認DLC「回憶之谷」將在11月18日推出。

