ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《刺客教條幻象》DLC預告搶先亮相　「回憶之谷」重回沙漠復仇

記者黃冠瑋／綜合報導

由Ubisoft所開發的潛行動作遊戲《刺客教條：幻象》，在上市初期就靠著反璞歸真修改獲得不少玩家好評。先前遊戲也傳出將會有全新免費DLC加入，如今官方正式公開關於此DLC預告片，玩家將扮演小賊「巴辛姆」，逃到巴格達加入神秘組織「無形者」行列，開啟新一段沙漠復仇之旅，找尋真正自己。

▼《刺客教條幻象》DLC預告搶先亮相。（圖／翻攝自YouTube／Ubisoft）

▲▼《刺客教條幻象》DLC預告搶先亮相。（圖／翻攝自YouTube／Ubisoft）

《刺客教條：幻象》是由Ubisoft波爾多工作室開發於2023年上市的作品，遊戲最初原是《維京紀元》的DLC，後續經過官方調整改為獨立成完整作品，並重新採取以前系列早期「小規模、重潛行」設計特色，故事講述刺客小賊巴辛姆（Basim）冒險旅程。對此官方也在先前透露全新免費DLC將在今年推出，如今關於《刺客教條：幻象》DLC「回憶之谷」也正式亮相。

從預告片中可以看到，主角巴辛姆以及配角德維斯從一條長長的山谷中走出，並進入到一片開闊的沙漠環境，至於前方似乎隱藏著一處古代遺跡。雖說預告內並未透露任何關於遊戲上玩法資訊，但早在先前官方就有提到此次DLC不僅會加入全新任務，也會針對遊玩內容進行大幅翻新，其中故事將會在沙烏地阿拉伯綠洲城市「埃爾奧拉」展開，作為一座擁有超過7,000年歷史的古老綠洲城市，曾被聯合國教科文組織列為世界遺產，周遭所呈現砂岩壁貌很適合成為《刺客教條》探索的內容。

此外，DLC的開發資金據傳是來自沙烏地阿拉伯主權基金「公共投資基金」（PIF），因此會有新DLC產生也不讓人感到意外，但也有不少玩家擔心遊戲會因為PIF介入導致不好影響，不過Ubisoft則是強調回應，他們具有《刺客教條：幻象》DLC「完全創作」權力，因此玩家無須擔心PIF會過度介入。另外，官方也確認DLC「回憶之谷」將在11月18日推出。
 

關鍵字：刺客教條Ubisoft

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【撞擊瞬間曝光】BMW高速「炸進茶葉行」睡夢中母死子傷

推薦閱讀

《刺客教條幻象》DLC預告搶先亮相　「回憶之谷」重回沙漠復仇

任天堂驚現奇怪片〈Close to you〉　金髮孩超萌網猜《皮克敏》

馬斯克信心喊「明年推出偉大AI生成遊戲」...開發人才招募中

《薰香花朵凛然綻放》動畫化銷量狂增240萬冊！溫柔台詞傳達感激

電競滑鼠變竊聽器？海外團隊新技術...桌面震動提取聲音波形

《羊蹄山戰鬼》風景太美！當地人曝「完全不誇張」、玩家湧朝聖

網吐槽《出租女友》太拖...作者親回覆：角色行為非我所能控制

「羊水破了開直播」實況主8hrs分娩全放送　網嚇瘋：扯瘋但好溫馨

到哪都有轉舌頭迷因！韓國「捏臉神遊」《嘟嘟臉惡作劇》登台　爆紅3大特色一次看

新番《無限扭蛋 (略)》標題竟長達60字　網傻眼：在寫日記？

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《無限扭蛋 (略)》標題竟長達60字

《羊蹄山戰鬼》風景太美網曬實景照

《鬼滅》無限城墜落速度高達180公里

《數碼寶貝物語》新作獲極好評

任天堂現奇怪片〈Close to you〉

海外網選最期待新番《一拳超人》最強

AI生成現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權

滑鼠變竊聽器？海外團隊新技術

《魔物獵人荒野》古龍終於來襲

任天堂法務出手！起訴Switch盜版論壇

最新新聞

《刺客教條幻象》DLC預告亮相

任天堂現奇怪片〈Close to you〉

馬斯克：明年推出偉大AI生成遊戲

《薰香花朵凛然綻放》銷量狂增240萬

滑鼠變竊聽器？海外團隊新技術

《羊蹄山戰鬼》風景太美網曬實景照

網吐槽《出租女友》太拖...作者親回覆

實況主８小時生產全放送

韓捏臉神遊《嘟嘟臉惡作劇》登台

《無限扭蛋 (略)》標題竟長達60字

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366