《羊蹄山戰鬼》「摸狐狸」引日網憂　恐寄生蟲上身求現實別效仿

記者黃冠瑋／綜合報導

萬眾矚目的《羊蹄山戰鬼》已經在PS5上獨佔推出，雖說上市前曾因為前員工不當發言，讓這款遊戲恐陷入堪憂風險，但靠著精緻1600年代日本北海道風格，直接讓玩家口碑爆棚。然而熱門的同時，卻有不少日本網友擔心遊戲中摸狐狸舉動恐影響現實生活，原因竟是與日本北海道野生狐狸接觸恐會染上寄生蟲有關。

▼《羊蹄山戰鬼》摸狐狸恐有染病風險。（圖／翻攝自X／@fwto_）



事情起因是，《羊蹄山戰鬼》作為《對馬戰鬼》後續新作，背景設定在《對馬戰鬼》事件發生的300年後（1603年），故事將會在具有「蝦夷富士山」的羊蹄山展開，遊戲也承襲了前作趣味互動機制，其中像是能與當地動物植物互動，不過此次關於遊戲中「摸狐狸」舉動卻引起不少日本網友擔憂。

原因在於據目前所知日本北海道野生狐狸現在已是「棘球絛蟲」宿主，而這種寄生蟲會引發棘球蚴病風險，一旦人類不小心感染，將會有生命上威脅，因此日本專家一直呼籲社會大眾，如果在現實生活中遇到野生狐狸，千萬別想去嘗試接觸，也由於這個原因遊戲中「摸狐狸」行為，恐會導致前往日本北海道遊客誤會而不慎感染。

雖說普遍日本網友都對「摸狐狸」行為感到擔憂，但也有網友提出，根據考察棘球絛蟲是在明治時代之後才傳入北海道，而首個病例是在1936年確診，因此在《羊蹄山戰鬼》設定的17世紀1603年中，當時的北海道還尚未出現這種寄生蟲病，不過就算如此，對於因遊戲而想去北海道的玩家仍不可輕忽，畢竟如果因此染病反而得不償失。