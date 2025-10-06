ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

分析師稱「雲端遊戲才是未來」　唱衰主機：正毀掉自己遊戲事業

記者楊智仁／綜合報導

市場分析師麥可・帕切特（Michael Pachter）近日批評 Sony「在遊戲產業中搞砸了」，原因在於該公司未能積極布局快速成長的雲端與電視遊戲市場。帕切特指出，未來遊戲將透過雲端直接串流至智慧電視，屆時免費遊玩（free-to-play）與 AI 生成內容將主導市場，過度依賴實體主機的 Sony 恐將逐漸失去競爭力。

▼分析師稱「雲端遊戲才是未來」唱衰主機。（圖／翻攝自Sony）▲▼主機。（圖／翻攝自Sony）

帕切特在一場討論中，以近期 550 億美元的 EA 收購案為例，直言 Sony 正在「毀掉自己的遊戲事業」，他認為整個產業正逐步由傳統的實體主機銷售轉向雲端串流體驗，就如 Netflix 改變了電影產業般。帕切特主張，唯有在雲端基礎設施、AI 技術及免費遊戲生態上投入重資源的公司，才能在這場變革中脫穎而出。

不過，帕切特的悲觀預測與 Sony 實際的市場表現形成鮮明對比。Sony 近期宣布，PlayStation 5 已成為其史上最成功的遊戲主機世代，累積銷售額高達 1,360 億美元。這也使得外界更加爭論：究竟是像帕切特這樣的分析觀點更接近未來，還是 Sony 的成功仍將持續延伸。

值得一提的是，帕切特以往也曾對任天堂與 PlayStation 發表過多次激進言論，其預測記錄常被質疑準確性不足。然而，隨著雲端遊戲、AI 內容生成與免費遊戲模式的興起，傳統遊戲主機廠商的確正面臨轉型壓力。未來 Sony 是否能在日益數位化與串聯化的遊戲生態中重新確立優勢，將成為業界觀察的焦點。

