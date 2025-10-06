每天工作18小時...設計師憶遊戲上市前被禁止外出：像監獄快崩潰

記者楊智仁／綜合報導

《惡霸魯尼》不僅以獨特的校園背景聞名，更結合 Rockstar 一貫的黑色幽默與社會諷刺，創造出前所未有的體驗。由於後續從未推出續作，《惡霸魯尼》也成為玩家心中難以磨滅的經典，長年被懷舊社群熱議。

▼設計師分享《惡霸魯尼》開發過程。（圖／翻攝自Steam）

Rockstar 共同創辦人丹‧豪瑟（Dan Houser）曾解釋，該作未推出續集的原因在於「資源分配問題」，當時開發團隊無法再負擔新專案。不過，根據外媒《Retro Gamer》訪談，曾參與開發的美術設計師安德魯‧伍德（Andrew Wood）透露，《惡霸魯尼》製作過程其實是「殘酷」惡夢。

伍德說到，「那段日子真是又愛又恨，開發過程既瘋狂又地獄，但同時也讓人難忘。」他表示，自己懷念當時同事日以繼夜的創作氛圍，但一想到那種壓力仍感到不寒而慄。伍德回憶，當年工作室內部衝突頻繁，開發團隊長期加班導致心理壓力爆表，「有幾個人真的崩潰了…他們撐不住。」伍德坦言，那時沒有所謂「反對血汗加班」討論，大家只能硬撐到專案結束。

隨著遊戲接近發售狀況更為嚴峻，伍德表示，公司甚至取消午餐與晚餐時間並禁止員工外出，「對很多人來說，那裡開始像一座監獄。」為了節省時間，公司在內部設置餐飲服務確保開發者不離開辦公室。團隊被迫一周七天連續工作，每天長達 18 小時，最終導致嚴重的職業倦怠與高離職率。