《特戰英豪》NRG「從天堂送FNC回煉獄」　3：2奪世界冠軍

記者蘇晟彥／巴黎報導

《特戰英豪》巴黎世界賽在雅高體育館揭開序幕，在賽事開始前揭曉即將推出的新特務「維托」。這次NRG維持不敗傳說，與總決賽與FNC對上展開「歐美大戰」。但NRG今天手感發燙，不管在單點、進攻節奏都掐死FNC，再加上「奧丁瘋狂施工」，差點以碾壓姿態戰勝FNC；但FNC從絕境「11：1」逆襲，將戰局拉回平手，最終NRG在尾局找回狀態，最終以3：2擊敗FNC，拿下本屆《特戰英豪》巴黎世界賽冠軍及100萬（約台幣3000萬）美金獎金。

▼NRG差點上演「3：0」傳說，但最終穩住局勢擊敗FNC，以3：2拿下巴黎世界賽冠軍。



▼本屆巴黎世界賽在雅高體育館舉辦。



首局由NRG選出晶蝕境地，在上半場就逼出FNC第二個暫停，但就算暫停仍阻止不了 brawk 奧丁狂穿，在攻守交互後NRG仍掐緊節奏，第一局以13：3拿下首勝。第二局由FNC選出蓮華古城，但NRG仍然保持上一局節奏變數，FNC完全摸不清進攻方向，再度給對手個人單點突破，同樣在9：3攻守互換，但NRG仍延續上一局節奏，再度以13：6拿下勝利，進入聽牌。

第三局深窟幽境NRG照著寫好的劇本，儘管這張地圖奧丁不好發揮，但NRG手感燙到不行，直接將比數拉到11：1即將進入結局，但FNC突然穩住，將比數追回5分，但前期NRG領先太多，儘管FNC不想結束比賽，將比數硬生生拉回到12：12進入加時賽，最後展現奇蹟韌性，最終以15：13拿下勝利，將比數拉到2：1。

在第四張圖義境空島FNC找回氣勢，從前期就以積極進攻壓住NRG的保守，將第1、2局的狀況完全逆轉，13：8贏下，將比賽拉入最終局、戰歌響起。第五局NRG一反前幾回合保守，將節奏加速前推打亂FNC節奏，讓雙決鬥體系失效，最終以13：5拿下第三分，奪下本屆巴黎世界賽冠軍、100萬美金獎金（約台幣3000萬）。

最終MVP由奧丁仙人Brawk奪得。

《特戰英豪》歷屆世界賽比分

2021-3:2（ Acend： Gambit Esports）

2022-3:1（LOUD ：OpTic Gaming）

2023-3:1（Evil Geniuses：Paper Rex）

2024-3:2（EDward Gaming：Team Heretics）

▼NRG、FNC地圖BP。



▼在賽事前公布這次新特務「維托」。

