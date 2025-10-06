ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《特戰英豪》NRG「從天堂送FNC回煉獄」　3：2奪世界冠軍

記者蘇晟彥／巴黎報導

《特戰英豪》巴黎世界賽在雅高體育館揭開序幕，在賽事開始前揭曉即將推出的新特務「維托」。這次NRG維持不敗傳說，與總決賽與FNC對上展開「歐美大戰」。但NRG今天手感發燙，不管在單點、進攻節奏都掐死FNC，再加上「奧丁瘋狂施工」，差點以碾壓姿態戰勝FNC；但FNC從絕境「11：1」逆襲，將戰局拉回平手，最終NRG在尾局找回狀態，最終以3：2擊敗FNC，拿下本屆《特戰英豪》巴黎世界賽冠軍及100萬（約台幣3000萬）美金獎金。

▼NRG差點上演「3：0」傳說，但最終穩住局勢擊敗FNC，以3：2拿下巴黎世界賽冠軍。

▲▼ NRG

▼本屆巴黎世界賽在雅高體育館舉辦。

▲▼ NRG

首局由NRG選出晶蝕境地，在上半場就逼出FNC第二個暫停，但就算暫停仍阻止不了 brawk 奧丁狂穿，在攻守交互後NRG仍掐緊節奏，第一局以13：3拿下首勝。第二局由FNC選出蓮華古城，但NRG仍然保持上一局節奏變數，FNC完全摸不清進攻方向，再度給對手個人單點突破，同樣在9：3攻守互換，但NRG仍延續上一局節奏，再度以13：6拿下勝利，進入聽牌。

第三局深窟幽境NRG照著寫好的劇本，儘管這張地圖奧丁不好發揮，但NRG手感燙到不行，直接將比數拉到11：1即將進入結局，但FNC突然穩住，將比數追回5分，但前期NRG領先太多，儘管FNC不想結束比賽，將比數硬生生拉回到12：12進入加時賽，最後展現奇蹟韌性，最終以15：13拿下勝利，將比數拉到2：1。

在第四張圖義境空島FNC找回氣勢，從前期就以積極進攻壓住NRG的保守，將第1、2局的狀況完全逆轉，13：8贏下，將比賽拉入最終局、戰歌響起。第五局NRG一反前幾回合保守，將節奏加速前推打亂FNC節奏，讓雙決鬥體系失效，最終以13：5拿下第三分，奪下本屆巴黎世界賽冠軍、100萬美金獎金（約台幣3000萬）。

最終MVP由奧丁仙人Brawk奪得。

▲▼ NRG

《特戰英豪》歷屆世界賽比分

2021-3:2（ Acend： Gambit Esports）
2022-3:1（LOUD ：OpTic Gaming）
2023-3:1（Evil Geniuses：Paper Rex）
2024-3:2（EDward Gaming：Team Heretics）

▼NRG、FNC地圖BP。

▲▼

▼在賽事前公布這次新特務「維托」。

▲▼

關鍵字：特戰英豪FNCNRG

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【鏟子超人辛苦了】聽完媽解釋花蓮災情　湘荷妹妹感謝志工超暖心

推薦閱讀

brawk賽前狂研究奧丁彈道奪MVP　Ethan謙虛認「我不是史上最強」

還好沒被3：0！Boaster「好想拿一次世界冠軍」：在離開前一定要

每天工作18小時...設計師憶遊戲上市前被禁止外出：像監獄快崩潰

《特戰英豪》NRG「從天堂送FNC回煉獄」　3：2奪世界冠軍

《巫師》經典學派遭原作唾棄　「無心之過」放大成難抹滅標籤

狂粉直衝《GTA 6》開發總部「逼問進度」...員工不堪騷擾速逃離

《寶可夢傳說 Z-A》上市倒數！《寶可夢GO》慶祝活動道具免費領

EA美商藝電1.6兆被沙國收購...員工憂裁員潮：被當犧牲品

《火影》迷必訪！一樂拉麵台北開幕現鳴人生活、九喇嘛餐點登場

資深開發者批《幻獸帕魯》侵權越界...網不滿論點狂洗倒讚

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

設計師憶遊戲上市前被禁止外出

《魔物獵人荒野》古龍終於來襲

天際阿嬤再宣布停更《上古卷軸》

《特戰英豪》NRG粉碎FNC奪冠美夢

Boaster「好想拿一次世界冠軍」

海外消費組織發起「抵制任天堂」

《特戰英豪》MADA：想對上PRX

狂粉衝《GTA 6》開發總部「問進度」

《鬼滅》禰豆子「一細節」非常難畫

《巫師》經典學派遭原作唾棄

最新新聞

brawk「研究奧丁彈道」

Boaster「好想拿一次世界冠軍」

設計師憶遊戲上市前被禁止外出

《特戰英豪》NRG粉碎FNC奪冠美夢

《巫師》經典學派遭原作唾棄

狂粉衝《GTA 6》開發總部「問進度」

《寶可夢GO》慶祝活動道具免費領

EA被沙國收購...員工憂裁員潮

《火影》迷必訪！一樂拉麵台北開幕

資深開發者批《幻獸帕魯》侵權越界

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366