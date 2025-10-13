年度教練Chawy談冠軍之路「CFO是家人」　享受世界賽盼拿回失去東西

記者楊智仁／專訪

「主宰到最後一刻，CFO 拿下 LCP 年度冠軍！」走過 First Stand、走過 MSI，讓無數粉絲經歷感動時刻。對於中信飛牡蠣 CFO 來說，2025 是相當成功的一年。如今牡蠣們即將以賽區頭號種子的身分出戰世界賽，《ETtoday 遊戲雲》也訪問到年度教練 Chawy 教練談談今年過程。

▼Chawy 獲選為 LCP 年度教練。（圖／記者周宸亘攝）

「我現在好像超會講，但其實我是超級 I 人，看不出來吧！」笑著講自己的個性，享受著每一個過程，這似乎就是 CFO 隊伍的主基調。三個賽段都登上王座，Chawy 坦言完全沒想到能拿到這麼好的成績，「很多人覺得越南不強，但他們早就進化了，要打贏沒那麼容易。本來目標是前三名進世界賽，能拿到冠軍完全是因為選手們互相幫助，打造出一支像家人般的隊伍。」

▼Chawy 希望選手享受著每個過程。（圖／記者周宸亘攝）

談到 CFO 的成功首先得回到建隊時間點，Chawy 認為教練參與到組隊過程，是 CFO 最正確的決定，過去電競隊伍很常發生「先找選手、再找教練」，這樣可能會出現帶不動情況，「這圈子從以前就非常殘酷，容易打不好就換人，而 CFO 很清楚確定今年目標是『培養新秀』，所以圍繞『幫助、一起進步』核心來組隊，無論大家說甚麼，我們要把 HongQ 養起來。」

回顧今年與這位新人的相處，Chawy 認為最成功的就是…讓他去送，「作為教練我會提醒他，但從來不阻止他，我不想把選手變成自己的形狀。HongQ 操作比別人好，想秀爆對手很正常，省下插眼、叫輔野、支援隊友的時間，肯定能當個更強的單打手，但《英雄聯盟》是團隊遊戲，我只希望狀況真的發生時，HongQ 能想起我說過的話。」這位年輕小將在一次次失敗中吸取經驗，從 First Stand 國際賽太子登基，MSI 與 T1 大戰五局連電競之神 Faker 都稱讚 HongQ 表現，來自我們賽區 18 歲的青春風暴正衝向世界。

▼18 歲的青春風暴 HongQ 正衝向世界。（圖／翻攝自LoL Esports Taiwan Flickr）

Chawy 談論帶隊方法時，總能說出很多有趣內容，接下來他要分享的是吵架經驗，「一個隊伍肯定會有想法碰撞，因為大家都想贏，當年我還是選手時，才剛開始吵、講話稍微大聲一點就被阻止了，『不是…我還沒吵完欸』，沒有結論大家心裡都怪怪的，這樣上去比賽效果更不好。現在我當教練，只要不是人身攻擊就讓他們去吵，越摩擦越進步，最好吵出個結論來，這點真的很重要。」

去年 Chawy 當賽評時就曾提到，國際賽壓力處理的重要性，如今成為教練怎麼幫子弟兵調適心態，「我跟選手說『沒人看好我們，不要有壓力，贏了賺到大家狂吹、輸了沒人噴也不虧，享受一點！』先不管事實，比賽前教練必須讓選手聽到這些東西，構築一道心理防線，別因為壓力而害怕不敢打，這樣操作會很醜而且後悔一輩子。」

▼Chawy 曾提到壓力處理重要性。（圖／翻攝自LoL Esports Taiwan Flickr）

秋天腳步悄然到來，轉眼 CFO 又要朝下一座高山來邁進，前方滿是陡坡峭壁，攀登難度 Chawy 也心知肚明，「世界賽真的很難打，而且一開始又是 BO1 算我們不擅長的東西，接下來會專注訓練 BO1，如果能到 BO3 就慢慢進入我們的領域。過去台港澳失去的東西，會盡全力拿回來，當然『享受比賽、專注當下』才是重點，我相信選手們可以辦到。」

▼享受比賽、專注當下 CFO 備戰世界賽。（圖／翻攝自LoL Esports Taiwan Flickr）