《特戰英豪》巴黎世界賽最終舞台揭序幕　2026大師賽確認「智利+英國」

記者蘇晟彥／巴黎報導

《特戰英豪》2025世界賽在法國巴黎雅高體育館舉辦，3日率先迎來勝部組（AMER#2 NRG vs.EMEA#3 FNC）及敗部組（PRX vs.）比賽，《ETtoday遊戲雲》也接受台灣大哥大邀請，前往世界賽現場直擊精彩賽事。此外，官方也公布2026年重大賽事的地點，大師賽分別在聖地牙哥、倫敦舉辦，世界賽則首度來到上海。

▼《特戰英豪》2025冠軍賽最終階段即將開戰。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 特戰英豪 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 特戰英豪 。（圖／Riot提供）

《特戰英豪》2025世界賽在法國巴黎舉辦，將從3日激戰到5日，最後由最強者勝出，獲得今年的冠軍獎盃。經過漫長賽事，最終由美洲、歐洲賽區NRG、FNC進入勝部組、亞太賽區的PRX、DRX則進入敗部組，CN賽區則在淘汰賽中陸續落敗，並沒有隊伍進入到最終四強，在3日將淘汰出第四名隊伍，剩下隊伍則繼續賽程，明天（4日）則為敗部組決賽。

此外，在今天稍早，官方也公佈在2026年的相關賽事，兩個大師賽分別在聖地牙哥（智利首都）及倫敦（英國首都）舉辦，世界賽則將繼上海大師賽後，再度移師到中國上海舉辦。

關鍵字：特戰英豪

