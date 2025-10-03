ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

直擊／《特戰英豪》NRG直落二闖進總決賽　MADA：想在最後對上PRX

記者蘇晟彥／巴黎報導

《特戰英豪》巴黎世界賽最終舞台開打，勝部組由歐美賽區FNC、NRG對戰，勝者將直接進入5日最終決賽，敗者則將在明天對上APAC最後希望，爭取晉級資格。但今天NRG手感發燙，在第一局NRG搶下FNC選出的地圖分數，第二局以極度碾壓的姿態勝出，以2：0獲勝率先進入冠軍賽，FNC則落入敗部組，將在4日與敗部組冠軍爭取最後一張門票。

▼NRG率先拿下冠軍賽門票，MADA在賽後表示，「想在總決賽舞台對上PRX」。

▲▼ 藤原浩X特戰英豪 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在選角環節，NRG拿出薇絲 、KAY/O標準陣容，；FNC則拿出聖祈體系，在首局由FNC選出義境空島，但NRG前期抓住大節奏，把FNC的走位跟進攻路線抓住，將比數大幅度拉開。但在攻守交換後，NRG突然急了，在不少地方都出現致命失誤，讓FNC終於穩住局勢直接將比數拉到11：11同分，但最終NRG在拼槍都以些微節奏拿下殘局，以14：12率先拿下第一大分。

第二張圖由NRG選出「深堀幽境」，這也是在本次世界賽FNC沒碰過的地圖，NRG在這局手感發燙，以極度閃電戰的方式抓住不斷失誤的FNC，最終以13：5勝利，以2：0姿態率先拿下進入冠軍賽的資格，FNC則必須與稍後勝出的隊伍在4日進行敗部組冠軍賽。而MADA在賽後接受訪問時也指出，「我想成為最強的隊伍，所以就必須在最終舞台對上PRX」。

▲▼ 藤原浩X特戰英豪 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 藤原浩X特戰英豪 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 藤原浩X特戰英豪 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 藤原浩X特戰英豪 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此外，本次除了世界賽的系列商品外，Riot Games與藤原浩主導的Fragment合作，推出限量版《特戰英豪》典藏罐系列商品，此款限量版典藏罐系列融合了《特戰英豪》的頂尖美學，以及Fragment最經典的極簡設計。《ETtoday遊戲雲》也現場直擊實品，讓有想要下單的玩家思考是否要手刀入手，包括機能外套、T恤，以及遊戲內與實體周邊配件。

「技術與自我表現是《特戰英豪》DNA的核心元素。」Riot Games《特戰英豪》全球行銷總監Marc Johns說道，「在Champions期間與Fragment合作，是競技與設計融合為一的絕佳機緣，我們希望藉此打造玩家在遊戲內外都會興奮地穿上的產品。」

